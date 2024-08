“Gostaríamos de morrer no mesmo dia. “Não podemos voltar a dançar, é assim que ficamos em forma.”

Ellen e Alice Kessler comemoraram seus primeiros 88 anos de casamento. Aniversário comemorado em um restaurante italiano perto de sua casa em Munique. Não tem nada a ver com os aniversários que Franco Zeffirelli comemorou em Positano. “Passávamos todo mês de agosto com ele, inclusive seu aniversário. Ele era um grande amigo.”

Os gêmeos Kessler fazem aniversário em Positano

Uma data importante, mais uma meta para alcançarmos juntos.

Entre os que não lhe desejaram o melhor estava Beppo Bodo, com os gémeos Kessler a dizerem ao Corriere della Sera: “Não tínhamos uma grande amizade com ele: nunca nos conhecíamos fora do trabalho, nem saíamos para jantar. ..”

Os gêmeos moram em dois apartamentos diferentes, mas conectados. Eles sempre almoçam juntos, nem sempre à noite. Mas eles também têm os mesmos gostos quando se trata de amizades. “Temos os mesmos gostos, gostamos das mesmas pessoas.” Mas os dois também discutiram ao admitir novamente no Coursera: “Sim, como acontece com quem trabalha junto. Mas não nos falamos por alguns dias, no máximo, não mais. Este é o disco.” Eram duas meninas quando começaram a dançar. Duas meninas com ideias muito claras: “Éramos feministas mas sem pensar: a partir dos quinze anos começamos a ganhar a vida. Mas sempre fomos independentes. talvez no final tenhamos nos tornado dependentes um pouco um do outro.” E eles estavam soltos na TV também: “A gente se vestia imodestamente na TV, mas achávamos que éramos sempre elegantes, nunca vulgares. “Houve críticas, mas isso foi um ponto positivo para nós.”

Adeus televisão

Agora, ele não sente falta da televisão nem de nenhuma delas: “De jeito nenhum. Decidimos não fazer mais nada e a nossa escolha permanecerá a mesma. “Recebemos constantemente pedidos para voltar à televisão, mas recusamos tudo. Nada nos atrai: não queremos mais aparecer”.

Eles decidiram se aposentar na hora certa. Agora, «fazemos ginástica para manter a forma, mas já não dançamos: quando se tem 88 anos, a energia desce, por isso, em vez de fazer as coisas menos bem, é melhor não as fazer de todo».

Eles alcançaram sucesso juntos e querem sair juntos: “Nossa vontade é sair juntos no mesmo dia. “A ideia de que isso aconteça com um dos dois primeiros é muito difícil de suportar.”