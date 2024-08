“Novas Feiras” ou Feiras Novas 2024 em Portugal

Festival de entretenimento

Feiras Novas oferece três dias e três noites de diversão, cor, alegria, folia e música. As festas surgem de forma espontânea, com gente a cantar e a dançar em todos os cantos da vila, fazendo das Feiras Novas uma experiência muito autêntica considerada “a maior convenção de cultura popular ao vivo em Portugal”. A feira acontece após a época da colheita, em setembro, e costuma cair no terceiro final de semana, conhecida por suas diversas festas, feiras e comemorações ao ar livre. Esta festa encerra o ciclo de festas religiosas do Alto Minho.