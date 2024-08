Dedicatória de Chiara Ferragni ao pequeno Leon: “Obrigada por me orgulhar todos os dias de ser sua mãe”

Chiara Ferragni escolheu a Grécia para recarregar baterias enquanto continua a pensar nos filhos Leon e Vittoria. Foi precisamente ele quem quis fazer uma dedicatória comovente.

Parece que o sorriso finalmente voltou ao rosto de Chiara Ferragni. Durante esta semana de férias, a empreendedora digital está na Grécia com amigos enquanto os seus filhos estão na Sardenha com o Fidesz. Aqui eles passam os últimos dias de férias com o pai antes de voltarem para a escola. Mesmo que Chiara Ferragni tente se distanciar do trabalho e de todos os rumores que circulam ao seu redor privacidadeParece que ele ainda tem um pensamento fixo, que é o pensamento que importa para seus filhos. Na verdade, em uma postagem compartilhada no Instagram, ele queria Compartilhe todo o amor O que ele sente pelo pequeno Leon, o filho mais velho com 6 anos.

O presente de Chiara Ferragni para o pequeno Leon

Este verão foi cheio de viagens, na opinião de Chiara Ferragni. Na verdade, uma semana depois de agosto, a empreendedora digital tomou a decisão de passar mais dias à beira-mar na Grécia com os amigos e sem… Sílvio Cambaráque atualmente há rumores de ser sua nova paixão.

O empreendedor digital tem sido frequentemente alvo de fofocas devido a algumas fotos compartilhadas em grandes jornais criminais nas quais ele foi imortalizado com o CEO da Golden Goose.

Fala-se sobre o relacionamento deles a ponto de alguém até apontar para um deles Férias românticas no Peru Que mais tarde foi cancelado. Nenhum deles se referiu a esta ligação e, portanto, não a confirmou nem negou.

Ambos decidiram assim Concentre-se em suas famílias Tanto que a última postagem de Chiara Virani no Instagram é clara: para ela, a primeira coisa que vem são os filhos. Assim, o influenciador publicou algumas fotos em que os olhos e as mãos do pequeno Leon foram eternizados, e escreveu uma dedicatória chorosa “Querido filho, obrigada por me fazer sentir orgulho todos os dias de ser sua mãe.

Ele aparentemente excluiu o sorriso e o rosto de seu primogênito da postagem especificamente porque Separação em andamento Com seu ex-marido Fedez. Muitos comentários recebidos neste post. Na verdade, alguém escreveu: “Você é a mãe que tem prioridade sobre seus filhos que são o mais importante para você, Chiara”, “Há muito amor nessas fotos, e os olhos combinam, ou seja, lindos”. ou “Nos seus olhos está todo o seu vínculo inextricável e amor por Chiara… O amor de uma mãe pelos seus filhos e vice-versa é um carinho incomparável, você é linda!”