“Você não será esquecido”: A morte de Terrence Hill, a lenda do cinema | Adeus ao triste ator

Demonstração de carinho e agradecimento de ator para ator: a despedida de Terrence Hill no Instagram e a morte do colega o chocam.

É difícil encontrar um ator e saída Ele é um símbolo de um estilo e de uma época, como Terence Hill, que completou oitenta e cinco anos.

Ator de muito sucesso, famoso na Itália pela fantasia e pelos filmes que marcaram a história do cinema ocidental. Entre suas interpretações mais famosas e duradouras está, sem dúvida, sua Dom Mateo, A série foi filmada em Spoleto há algum tempo.

Na verdade, só recentemente o actor principal foi substituído por outro detetive ‘padre’, Raoul Bova, que é muito elogiado: não há dúvida de que ele teve que fazer o seu melhor para substituir o que agora se tornou uma lenda, ou Dom Mateo para Terêncio Hill.

Além disso, outra grande novidade se destaca no panorama cinematográfico: Terrence Hill anunciaria um novo diretor “Trindade”, 54 anos após o lançamento do famoso western spaghetti, “They Called It Trinity”. Apesar dos numerosos projetos, uma das publicações de Terence Hill Instagram Focar em perda Por outro ator conhecido por fazer chorar o panorama cinematográfico.

Terrence Hill: A despedida do colega movimenta a web

Já se passaram alguns dias desde então desaparecimento Para um artista conhecido: vamos falar sobre ele Rainer Brandt, Ele faleceu em 1º de agosto, aos 88 anos.

Conhecido sobretudo pelo seu trabalho como dublador, Brandt emprestou sua voz a Jean-Paul Belmondo, Tony Curtis, Marcello Mastroianni e Elvis Presley, e não só isso: ele também estava ocupado. Em adaptação em Alemão Dos filmes com Bud Spencer e Terence Hill.

Palavras de Terence Hill sobre Rainer Brandt

O ator publicou uma foto dele e do famoso dublador alemão, escrevendo-lhe uma carta comovente Rubrica: “Querido Rainer. Sempre tivemos muito sucesso em nossos filmes, especialmente na Alemanha, porque suas amáveis ​​​​palavras nos tornaram mais agradáveis. Você se foi agora, mas não esqueceremos de você. Obrigado, Rainer Brandt”, escreveu ele.

Além disso, Terrence Hill também expressou sua opinião sobre seu colega ao jornal Construir, Dizendo: “Reiner […] Ela desempenhou um papel importante em tornar nossos filmes de sucesso ainda mais bem-sucedidos aqui. Estou muito grato e triste por ver Rainer partir. “Foi um grande senso de humor e reuniu muitas pessoas.”