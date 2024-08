O jogo entre Portugal e Itália foi maravilhoso, mas os azzurri renderam-se e despediram-se da competição

streetweb

A Itália Sub-21 é eliminada do Campeonato Europeu nas quartas-de-final: derrota para Portugal após uma derrota impressionante por 5-3

Terminou por volta das 23h30, mas apesar do horário, ninguém conseguia dormir. Portugal-Itáliauma das quatro partidas das quartas de finalCampeonato Europeu Sub-21deu emoções, gols e entretenimento. O único inconveniente, infelizmente, foi o resultado, que fez com que os italianos se rendessem 5-3. A equipe de Nicolato é liderada por Enrico DelpratoAssim, ele se despede da competição.

A partida é linda, como mencionamos. Desde o início. A Itália começou mal, foi lenta, desajeitada, etc. Danny Mota Ele faz o que quer e marca dois gols em meia hora. O placar de 1 a 0 em particular, aos 6 minutos, foi notável: um chute de cabeça perfeito no meio da área após cobrança de escanteio. O orgulho azul não falta e permite Boobiga Encontrar o gol para fazer o 2 a 1 no primeiro tempo, mas uma defesa sólida deu aos portugueses um hat-trick. A Itália nunca foi domesticada: com a entrada de Sottil e Cortrão Ele conseguiu o empate, primeiro com Scamacca e depois com Cutrone; O seu golo aos 89 minutos deu passagem ao prolongamento, que a equipa de Nicolato enfrentou com oxigénio e, sobretudo, com um homem a menos, pois a equipa foi expulsa. Lovato Por um cartão amarelo duplo. Isto significa um caminho claro para Portugal com ele Gota e Conceição Encontra o 5-3 final.