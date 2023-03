Gf Vip e Manuel Bortuzzo revelam a Verissimo se ele teve notícias de Lulù Selassie

manoel Portuzzoex-concorrente do Grande Irmão VIPfoi convidado em Silvia Tovanen para muito certoDebate à tarde de fim de semana no Canale 5.

O nadador, cujas costas foram feridas em um tiroteio em 2019 que o deixou confinado a uma cadeira de rodas, está sem nadar há quase dois anos. No entanto, até agora ele voltou a nadar, perseguindo o sonho dos Jogos Paraolímpicos de Paris em 2024.

no caminho de volta, manoel explicou:

Voltei a nadar em nível competitivo. Foi um passo mental que tive que superar, lentamente deixando de lado cada pequena complacência. Eu estava há cerca de dois anos longe da banheira. As pessoas que estavam ao meu lado eram excelentes. Sinto que estou no lugar certo, e estou feliz por viver assim. Aprender a nadar de novo foi difícil, mas meu instrutor foi ótimo. Esforço após esforço, consigo ou pelo menos consigo. Em breve, tenho uma corrida em abril e uma etapa da Copa do Mundo em maio.

manoel Então ele recebeu uma surpresa de seus ex-amigos e colegas de quarto casa Da Cinecittà: Aldo Montano E Gianmaria antinolfia. Através de uma mensagem de vídeo, duas palavras dedicadas de incentivo e agradecimento ao nadador. particularmente, Gianmaria Ele expressou seu desejo de fazer parte de sua vida para sempre: “O que eu espero é estar sempre na sua vida e você na minha porque o que você me ensinou aí é nunca desistir. Eu não tinha dúvidas de que você conseguiria porque sua força de vontade é enorme“. aldoseguir, cumprimentar manoel pelo seu empenho, acrescentando:Sabemos muito bem qual é o caminho, quanto é longo e difícil obter resultados“.

Depois de ouvir as palavras de seus amigos, manoel Ele disse:

É realmente único e tem uma delicadeza ridícula. jianmi, quando ele me escreve, ele sempre tem as palavras certas. Ela é sempre tão doce. No casa Sempre conversamos sobre isso porque eles queriam me ajudar a encontrar uma maneira de atingir esses objetivos. Tenho certeza de que meus resultados irão testá-lo um pouco também. Vê-los ao meu lado novamente… Espero um dia poder trazê-los para Paris. aldodepois Grande irmão, para a academia comigo. Ele nunca fala comigo brincando ou apenas conversando, ele sempre é muito pé no chão. Eu só posso aprender com isso. Estar perto dele me faz sentir que o que estou fazendo é possível.