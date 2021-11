Cocktail Para apresenta programa de inverno entre as Luzes do Norte e propostas para as festas de Natal

a aurora boreal e a Islândia, mas também o resto da Europa do Norte e depois Portugal, Espanha, Grécia, Europa de Leste e ItáliaPrincipalmente tendo em vista as férias de Natal. É o coração da nova programação de inverno de coquetel paraQue se prepara desta forma para a próxima temporada.

Assim, o programa inclui os destinos mais populares do norte, onde você pode desfrutar assistindo a aurora boreal. Neste ano, as condições climáticas parecerão especialmente favoráveis ​​para a admiração desse fenômeno. Melhor lugar para ver? lá Labonia, a região escandinava que atravessa a Noruega, Suécia e Finlândia. Um cocktail para lhe dar a oportunidade de visitar destinos em diferentes soluções: desde passeios em grupo, onde tudo se organiza ao pormenor, até espectáculos individuais para satisfazer a sua curiosidade (sem perder o melhor do local escolhido).

“A solução única é mais popular para personalização máxima – afirma ele Gabriella Bruggi, gerente de produto da operadora -. Rovaniemi, Tromsø e Lulea são as cidades e pontos de partida para desfrutar da aurora boreal, das vastas extensões nevadas do oceano e de várias atividades e experiências, como jantar em um acampamento Sami, passeios em motos de neve, barco para observação de baleias e muito mais . Mais, que podem ser incluídos no pacote.

Complete a proposta para o Norte da Europa Islândia, Outro destino popular para viagens de inverno. Cocktail To quis sugerir diferentes passeios, tanto individuais como em grupo, para conhecer o que de melhor a Ilha Ice and Fire tem para oferecer. A magia da excursão em grupo da Islândia é destacada no programa, que aborda os principais pontos de interesse e oferece a oportunidade de ver a aurora boreal em todo o seu esplendor.

Além disso, os programas de inverno não podem faltar Férias de Réveillon e Epifania em Portugal, o principal destino do operador turístico com uma gama muito diversificada de ofertas e saídas garantidas, Espanha, França, Grécia, Europa Oriental e ItáliaUm destino reconfirmado após o sucesso do verão.