O coreógrafo Sadik ganha o prêmio “Tù sì che vales 2021” com Geometrie Variable- Corriere.it

A dançarina e artista francesa ganhou uma coreografia inspirada no vôo dos pássaros para a telinha

Sadiq é o vencedor da edição de 2021 do “Você merece isso” De Canal 5. Um dançarino e coreógrafo francês convenceu o júri e o público do espetáculo com seu próprio estilo. “Variante geométrica” ​​ou coreografia geométrica Feito graças à trilha sonora hipnótica envolvente e harmonia

movimentos Atrás dele está um grupo de dançarinos. Ele recebeu um prêmio de 100.000 euros pela lista de vitórias. No final do show de talentos – ao vivo – traga a coreografia para a telinha Inspirado no vôo dos pássaros, a critério do júri (consistindo em Rudy Zerbe, Maria De Filippi, Teo Mamukari e Jerry Scotti) e espectadores que lhe deram um programa de TV. Na última versão ele era o mágico e o imaginário Andrea Paris ganha a vitória de “Tù sì che vales”