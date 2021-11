Bebo Delbono, como faço para imaginar “amor”

Dor, doença, escândalo, boas-vindas e, claro, amor. Pippo Delbono está de volta à estreia mundial de 28 a 31 de outubro no Teatro Storchi em Modena com um novo espetáculo contendo todos os temas que lhe são caros e intitulado, não surpreendentemente, simplesmente amar, com os representantes históricos de sua empresa. Seu caso é mais singular do que raro, pelo menos no panorama italiano, visto que fará mais uma turnê por mais de cinquenta países ao redor do mundo. Desta vez irá encenar uma dedicação apaixonada a Portugal, uma terra de raças mistas de profissões e uma encruzilhada de tradições e poluições que será, fiel ao estilo do autor, uma viagem na fronteira entre a vida real e a vida desejada.

No centro da exposição está uma reflexão sobre o significado do contemporâneo, principalmente depois da experiência de perda e separação que a pandemia trouxe consigo. As referências são de autores portugueses, claro, mas também há uma referência a Prometido por Alessandro Manzoni ou aí Sobre por Albert Camus. Uma forma de não ignorar os milhões de pessoas que ficam sem palavras de amor e conforto, mas, como uma voz solitária, têm o som de sua respiração saindo. Nós o conhecemos alguns dias depois do show e ele explicou como é impossível definir essas fronteiras entre a vida e o teatro.

Delbono, Amore tem sido definido como uma dedicação apaixonada a Portugal.

Portugal é a paixão, o lugar onde se deixa o coração. Um lugar profundamente marcado por imagens tristes, comoventes e elegíacas. Um lugar feito de paixão e saudade, mas também hoje acima de tudo de morte. Depois de um longo período de sofrimento, um lugar como este pode ser uma alegria, onde até a nostalgia e a tristeza, na sua cidadania enraizada, acolhem a oportunidade de encontrar a qualidade plenamente humana que é o amor. A mesma linguagem, sua pronúncia, sua música e, portanto, sua escrita e sátira lidam com uma doçura sutil capaz de transmitir uma forma de respeito por aqueles sentimentos que de outra forma apenas leríamos e experimentaríamos como uma fonte de medo, como algo de, necessariamente, escapar.

Mas você está voltando agora para a Itália, que ultimamente tem se mostrado, em alguns casos, muito menos acolhedora do que no passado.

Depende de norte a sul. O sul está mais perto de Portugal, mais acolhedor, e o norte é mais “alemão”. Em Portugal conheceu diferentes culturas e deu origem a uma profunda abertura à hospitalidade. Parece que essa ameaça constante não está abrindo caminho para outras partes do mundo: desconfiança, racismo e individualismo. E li em certas poesias, nos poemas de Fernando Pessoa, mas também nos poemas de António Tabucci, que era o hino de Portugal, o mundo ao lado de Federico García Lorca, as palavras de Ana Maria Ortiz. Ouço-o nas canções, nas palavras do fado.

Você mencionou suas referências culturais para este novo trabalho?

Sim, Pessoa, Tabuchi, Garcia Lorca. Mas há também o poeta Mário de Andrade e o realizador português Manuel de Oliveira. Sem esquecer o fado, a música tradicional deste país.

É sempre difícil definir os limites entre a vida e o teatro em suas apresentações. Você às vezes também acha difícil de encontrar?

Freqüentemente, também perco esses limites. Já não sei o que é a vida, nem o que é teatro ou cinema. É uma espécie de marca registrada do meu negócio.

O que é teatro para você?

É um lugar onde as pessoas se colocam à disposição dos outros, se abrem e sempre contam suas histórias para alguém. Eu definiria como uma grande simbiose amorosa. Como disse Bergman: “Os humanos se encontram”. Um encontro entre humanos, eu acrescentaria “diferente”.

Por que o teatro não é mais seu impacto na sociedade?

Ele envelheceu, voltando-se para velhos padrões que o prendem e o levam a ser um fenômeno cultural de poucos. Então, isso é alienante, especialmente os jovens que agora estão acostumados com a tecnologia e, portanto, com linguagens muito diferentes. Eles se sentem excluídos deste mundo. Devemos tentar encontrar línguas próximas a eles, que pertencem aos dias de hoje.

Como você lidou com o fechamento prolongado do teatro devido à pandemia?

Foi um momento muito difícil na minha vida, então tudo se acumulou. Eu vivi na solidão. Eu não poderia nem ganhar muito.

Pode-se fazer mais para apoiar o teatro?

Definitivamente, poderíamos ter feito um trabalho melhor. Abrindo mais cedo, com soluções diferentes como em outros espaços, em espaços abertos, com menos pessoas, proporcionando mais imitações, mas ainda assim sem sair desse vazio. Na Espanha, eles sempre fizeram apresentações ao vivo, então isso pode ser feito.

Como você se explica que na Itália, berço da cultura, haja pouco interesse neste setor?

Acho que é por causa dos interesses econômicos que colocam as outras coisas em primeiro lugar. No final das contas, continuou sendo um discurso do capitalismo mais do que qualquer outra coisa apropriada, com pouca consideração pela esfera cultural. Mesmo com pouca preocupação com os outros. Antes da pandemia, todos foram desencadeados contra os refugiados, depois chegou o Covid e acho que foi também uma lição de vida que nos permitiu olhar o mundo de uma forma diferente.

A pandemia privou muitas pessoas do amor no momento mais sensível, o momento da despedida. É uma homenagem a eles também

Não tive cobiça, mas a situação geral afetou muito meu estado psicossomático. Foi uma época muito difícil. No início do show eu digo que “afinal esse amor não existe, eu não o encontrei”. Isto é verdade. É por isso que pensei em organizar um show chamado amar. Depois de tudo o que aconteceu, vamos começar daqui, dessa busca incessante, vamos continuar com mais amor, ou voltaremos ao que éramos antes e uma experiência tão terrível não adiantará em nada. Em vez disso, vamos voltar para onde estávamos, mas com uma nova consciência. Voltemos a uma época em que aquela palavra tinha um sentido próprio, um momento em que nos amávamos e falávamos de amor com fado nostalgia, afastando a existência fatigante da morte.

Sua preocupação emocional é conhecida pelos mais vulneráveis, pelo menos, pelos indefesos. Tal como aconteceu com Bobò, um artista surdo-mudo que descobri no abrigo Aversa que ela organizou durante anos, até à sua morte. O que o motiva a escolhê-los para suas ofertas?

Eu os acho incomuns. Sua presença no palco é única e irrepetível. Eles têm apenas algumas marcas, porque gravaram a dor em sua pele. Portanto, eles têm sintomas mais fortes do que o cabelo.

O sofrimento é necessário na arte?

Sempre sofri muito. Mas transformei tudo em arte. A morte de minha mãe, Bobo, minha doença, tudo me fez sofrer e eu poderia ter feito isso para exorcizar os espíritos malignos.

A palavra “escandaloso” soa como um mantra em cada um de seus filmes ou apresentações teatrais. Mas qual é o escândalo para você?

Ele está sempre tentando sentir a nós mesmos e não o que eles nos forçam a fazer. Retire as taxas prescritas. de mediocridade. Não estar apto para um mundo já doente. Tudo isso é escandaloso para mim.

Você disse que queria manter a aparência de bebê. Escândalo quando criança?

Sim, um olhar tão inocente. Quero abordar tudo isso como qualquer criança faria, dando a mim mesma a oportunidade de me surpreender e me abrir para o que os intérpretes que encontraremos terão de relatar e compartilhar em uma realidade muito difícil. Quero me deixar aberto para o que me impele, para o que pode me prender em uma dança que ainda não conheço.

E no seu caminho você se juntou ao budismo. O que você encontrou lá que não encontrou em outro lugar?

Conhecer a si mesmo, amar a si mesmo, entender que você tem que ajudar os outros. Basicamente, tudo o que temos é importante, mas nossa missão é para com as pessoas que encontramos em nosso caminho. Sem deixar de lado nossos desejos importantes. É por meio de nossos desejos que podemos atingir a iluminação.

Talvez sua ascendência da Ligúria também faça você se sentir bem-vindo. No mar, não há como virar para o outro lado.

Sim, você sempre tem que ajudar no mar. Para capturar pessoas que vêm de outros países e outras culturas de barco. Eu sou sempre bem vindo

Em 2013, fiz um filme inteiramente usando um telefone celular, amor de corpo. Mas a tecnologia também corre o risco de nos escravizar?

Às vezes corremos o risco de nos tornarmos seus escravos, isso mesmo. Usei a tecnologia do celular porque é algo que, por ser tão pequeno, me dá uma chance maior de me aproximar dos outros e entender certos aspectos com atenção. Agora possuem uma qualidade de imagem muito boa e permitem estabelecer uma relação de confiança. A tecnologia é útil se você a usa bem, caso contrário, ela se torna uma tendência.

Você disse antes que ainda não encontrou o amor. Mas o que esse sentimento significa para você?

Compartilhar é uma coisa nojenta. Eu me sinto bem mesmo em não fazer nada. Mas talvez seja algo mais profundo como o amor pela natureza que inclui as plantas, os animais, o mar e o silêncio. Então eu imagino amor.