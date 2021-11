Gf Vip, Rosalinda Canavu fala sua palavra no casamento de Niccolo Zinga

Linda rosa canavu NS Andrea Zeng Eles acabaram no centro das fofocas dos últimos dias, devido às suas ações ausência misteriosa No último casamento do meu irmão, Nikolo Zeng.

Andrea NS Linda rosa eles se conheceram dentro uma casa subordinar Big Brother VIP, da versão mais recente. Entre dois A faísca atingiu imediatamente, o que levou Jevina a não se importar em ficar fora do reality show de seu namorado histórico, Giuliano Condorelli. Onde, Zeng e a canavu Eles não estão mais separados.

O casal também queria formalizar o relacionamento por meio de apresentações para seus familiares. Mesmo que ele se ficasse sob os holofotes 24 horas por dia, 7 dias por semana, não havia muito a descobrir. Os dois disseram que eram muito próximos naquele momento, mas acima de tudo, conectados com um sentimento maravilhoso cercado pelo contexto de toda a família.

Mas, recentemente, nada de estranho passou despercebido pelos fãs e seguidores do casal. Na verdade, parece que os dois estiveram ausentes de um casamento Nikolo, irmão Andrea. Buscar uma resposta específica para a pergunta era Gabriel barbiglia. jornalista através Fofoca de coisas boas Faça uma pergunta direta para Rosalinda Canavu, formatação de host. A ex de Jevina ficou um pouco chateada de curiosidade GabrielMas ele respondeu com firmeza:

Nesse caso, não quero ser um herói porque respeito isso um assunto de família que diz respeito à família do meu parceiro. E é justamente porque respeito a situação e o meu parceiro que amo … Prefiro ficar longe dessa situação que não me diz respeito e não quero me expressar porque é a coisa certa a fazer porque eu ‘ Não sou a pessoa diretamente interessada e nem mesmo o herói. A única resposta que posso dar a essa fofoca é esta.