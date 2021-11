Lolo Selassie Apaixonado por Manuel Portuzzo, mas com Soleil você deixa todo mundo louco

Apaixonada, Lulu Selassie não consegue se virar, ela ainda ama Manuel Portuzzo

Nas últimas horas de vida Lulu Selassie Foi marcado por momentos de calmaria e outros momentos de turbulência. Do ponto de vista emocional, o flerte com Manuel a qualquer custo não decola e as opiniões sociais se dividem entre aqueles que decidiram que Lulu não deixa espaço para o nadador que repetidamente afirma que não. Pronto para um relacionamento com ela. , também por sua personalidade chata que, por outro lado, defende uma princesa de ascendência etíope apontando o dedo para Manuel, culpado de não ter sido totalmente claro sobre seu relacionamento potencial, deixando um vislumbre emocional aberto que poderia levar os dois a um encontro , pelo menos tente.

Nessa confusão, Cupido não lança nenhum impulso para tornar as coisas mais fáceis, e a situação deixou Lulu em uma espécie de depressão, apesar do fato de que tanto as irmãs quanto as amigas da casa a apoiam, aconselhando-a a manter o ânimo e procurar outro lugar. Talvez esperando a oportunidade certa assim que você sair de casa. No entanto, o passado da garota é como um fantasma que a atormenta, e o medo de perder essa oportunidade de amor e felicidade também é uma grande sombra em sua calma.

Lulu Selassiè, um novo começo para o Big Brother VIP 2021

Lulu Selassie Depois de metabolizar uma decisão Manuel Portozzo Para fugir, encontrou o sorriso graças a Gianmaria Antinolfi com quem teve uma relação importante Soleil rise, para irmãs Jessica E Clarissa E a Sophie Codegoni com quem ele passa cada vez mais tempo. Para ajudá-la, no entanto, houve algumas atividades que o Big Brother organizou, como desenhar uma camiseta que ela fez para destacar sua veia criativa. O grupo ao qual Lulu pertencia também mostrou sua criatividade, uma camisa, que Lulu explicou diretamente, “inspirada no olho do irmão mais velho” e assim conseguir ficar de olho em tudo. Sobre a peça de roupa, o grupo formado por Lulu Selassie, Mirjana Trevisan, irmã de Lulu, Clarissa, Carmen Russo, peito de Jukas, escuta, só o amado Manuel, queria, em homenagem ao romano Paragnost, escrever o lema tão caro a Jukas: ” Mudar”.

A festa de Thanksgiving, porém, mudou Lulu, que gostava de cantar e dançar na cozinha, enquanto preparava o jantar, junto com Sully, Jessica e Clarissa, conquistando o público que ela apreciou pela primeira vez no Twitter. Momento do chef. Esses foram momentos-chave para Lulu que, após o rompimento, estava lidando com sua viagem de volta para casa sozinha. Cada um deles pode ser nomeado, avaliado e comentado individualmente e a atitude de Lulu em relação a Manuel será o equilíbrio entre o positivo e o negativo nas opiniões online sobre a vida social na casa da princesa.

