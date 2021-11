Ladies ‘Paradise 6, 26 de novembro de 2021: Episódio

Amostra do Paraíso Feminino 6, 26 de novembro de 2021

Paraíso Feminino 6 o 26 de novembro de 2021 ir no ar na rai 1 Ao assistir pela primeira vez Todas 15:55. A menos que haja mudanças de cronograma, é quando o quinquagésimo quinto episódio da série, que chegou na temporada do Daily 4, irá ao ar. O episódio também está disponível em Ray Play.

Aqui estão as prévias Paraíso Feminino 6 A partir de 26 de novembro de 2021!

Conspiração do paraíso das mulheres 6 – episódio 55

Leia depois do anúncio

Umberto tem uma sugestão para Marco. Como o menino decidiu ficar em Milão e trabalhar como jornalista, o líder decidiu envolvê-lo em um dos negócios da loja de departamentos. Ele oferece a oportunidade de escrever no Mercado Paradiso. o Sobrinha da condessa Ele é um menino inteligente, formado em direito e com forte carisma. Aceitação. Dessa forma, ele trabalhará na redação da loja de departamentos e poderá abordá-lo Gemma.

Quem não apóia a nova entrada nas fileiras do Paraíso fica Stefania. Colombo, depois de descobrir que isso é assim Marco Sant Erasmo Sendo o autor do ensaio de despejo, ele não escondeu seu desprezo por ele. Stefania sempre tende a ver o lado bom das pessoas. Nesse caso, Marco agiu de uma forma que Vênus não poderia justificar.

entre Umberto e Flora Há um entendimento Mas também acordo mútuo para ignorar o que aconteceu no estudo do comentarista. É melhor para todos que o beijo evasivo que escapa entre eles permaneça uma memória.

Salvatore Disponível para acompanhar eu para o país. Para isso, ele teve que deixar as rédeas do refeitório por um curto período de tempo. Ele acha que as pessoas mais adequadas para este trabalho são Agnese e Armando. Depois de vários dias (senão semanas e meses), eles se encontram sozinhos, enfrentando um ao outro. Eles aceitam e Tina surpreendê-los.