“A Juventus é a única a conquistar o título Sub-23. Ano que vem é ainda mais forte”

Maurizio Arrivabene, CEO da Juventus, falou no fórum organizado pelo Corriere dello Sport “O futebol que a Itália merece”. “Em um mundo que fala de economia e finanças, a palavra sustentabilidade deve ser um pilar. Quanto à competitividade do futebol italiano em relação a outras ligas, acho que manter o decreto de crescimento é muito importante. Obviamente, não é suficiente, é um pequeno passo. Precisamos dar um passo atrás e nos perguntar o que é o futebol hoje em comparação com a nova geração que está crescendo. Alguns indicadores em nível global mostram que há um declínio no interesse dos jovens “..

Acompanhe a transmissão ao vivo em nosso fórum “Football Italy Merece”

Arrivabene e cuidar de meninos

Levando em conta sua experiência anterior na Ferrari, Arrivabene destaca: “Lembro-me das coletivas de imprensa, que falavam sobre a competitividade da Fórmula 1 e o que havia de novo que estava avançando, ampliavam o tema dizendo ‘Atenção, hoje avançamos na indústria do entretenimento’ se estamos falando de jovens. atrair a atenção de homens que serão nossos clientes no futuro. Nos comparamos não só em outros esportes, mas também na indústria do entretenimento em geral. PlayStation, mídias sociais e tudo pode ser competitivo”.

Arrivabene sobre Cristiano Ronaldo

Em seguida, o CEO também falou sobre a chegada de Cristiano Ronaldo à Juventus e o que ele trouxe não só para os bianconeri, mas também para todo o torneio: “O processo trouxe resultados e também esclareceu o futebol italiano de forma diferente. Não vou focar apenas nele, mas em uma discussão mais ampla”.

Palavras de Arrivabene no fórum “The Football Italy Deserves”.

Então Arrivabene continua: “Estávamos falando das categorias de base, mas a federação fez uma reforma. Se jogamos hoje com uma equipe sub-23, é pela reforma que a federação quer. Temos que olhar para os outros como disse Capello. Para referências, para entendê-los humildemente. Perguntamos quem inventou a roda, talvez Ninguém saiba, mas é algo que ajudou a sociedade a se desenvolver. Devemos aprender não apenas com o que está acontecendo na Itália, mas também com o que está acontecendo no exterior. A competitividade do campeonato A equipe investe porque tem que vencer e cria-se um círculo vicioso O entretenimento que oferecemos pode fornecer a base Para vender o produto do futebol italiano, o que nos dá uma rigidez que talvez nos torne menos escravos da conquista obrigatória do resultado Em Na minha opinião, para chegar ao objetivo, é de suma importância entre quem é o organizador do esporte e quem é o lado empresarial: encontrar o compromisso certo, evitar confrontos é o começo de uma solução que pode ser adequada para todos. apoia os negócios que você cria. Acho que estar juntos e pensar juntos é muito benéfico para o futebol. É nisso que eu diria e acreditaria. Pala, Bernardeschi e talvez Morata? No próximo ano faremos algo que nos permitirá fazer melhor do que este ano.”.