Fãs de Blanco Wade no show da Radio Italia. “É assédio”, “Não, é normal” – Corriere.it

a partir de Elvira Cira

A questão do vídeo da cantora foi abordada no palco. Julia Bongiorno: “Isso é violência sexual, crime punível de 6 a 12 anos”. Silêncio de Fayez Sanremo com Mahmoud: “Love Bath”

não.Ninguém percebeu (independentemente branco), se @luciadalgri não postou o vídeo no Tik Tok. e em Este pequeno vídeoque então se mudou para a web (graças a Tweet de @camreline), o artista bresciano, até o séc. Ricardo Fabriconi19 anos, Sanremo venceu 2022 com Mahmoudfechou o show na praça da catedral por quarenta anos na Rádio Itália em um mar de fãs, enquanto A mão de uma fêmea repousa ligeiramente sobre seu centro de gravidade. Lucia, a autora das fotos, sobrepôs comentários: “Obrigado à garota que colocou a mão no Blanco… estraguei o vídeo em que ele pegou a mão do meu amigo”.

Assédio ou violência sexual? Talvez tivesse acabado por aí se essas fotos não tivessem viralizado, provocando comentários pró, contra, é assédio, não é assédio, ele está cercado de fãs (então se ele está procurando por ela?), em outros momentos o cantor liguei Com a banda no vestiário e ninguém teria nada a dizer, e assim por diante indefinidamente. Ou talvez não. Porque o que aconteceu Blanco, em uma praça que abrigava 19.900 pessoas, além de outras trinta mil ao redor, tornou-se o ponto de partida para fazer uma pergunta e tentar encontrar a resposta. Foi assédio?

Crime punível com pena de 6 a 12 anos Advogado diz: “Não, foi violência sexual.” Julia Bongiorno, senadora da Liga do Norte, fundadora e Michelle Hunziker da Double Defense, uma organização sem fins lucrativos comprometida contra a discriminação, abuso e violência contra as mulheres. O artigo 609bis do Código Penal explica: “Violência sexual é qualquer ato que se transforme em contato físico fugaz entre a pessoa passiva e o sujeito e ameace a liberdade de autodeterminação”. Dentro do estojo: Tateando zonas erógenas sem o consentimento do outro – Homem ou mulher – O crime de violência sexual pode ser combinado com uma pena de 6 a 12 anos de prisão. “A palavra-chave é consentimento”, continua o advogado. “Durante sua atuação, Blanco não estava em condições de mostrar isso.” READ 'Ndrangheta: Presidente Paviglianti preso em Madrid. Ele tinha 6 telefones

Não é um “engano” Grande parte da discussão nas mídias sociais se concentrou na palavra “assédio” – por outro lado, o que teria acontecido? – Excluído por Julia Bonjorno. “O assédio sexual ocorre no caso de expressões vulgares de natureza sexual: namoro invasivo e contínuo que não seja agressão sexual.” Mas mesmo aqui o deputado ressalta: “Quero que ele não seja privado de uma piada. O que aconteceu com Blanco não é um “assunto perigoso”: é um crime”.

O silêncio de Blanco Muitos comentários, especialmente de mulheres, mostram uma nova consciência. @In2siamounklan escreveu no Twitter: “Ricardo não deixa você sentir que gosta só porque se aproxima de você durante os shows, da mesma forma que uma garota não deixa você fazer nada só porque está de minissaia. O conceito básico continua sendo o respeito.” Seria interessante saber a opinião do interessado. Ma Blanco, no post publicado após o show No Instagram, ele apenas marca encontro com fãs em Bolonha e agradece. Banho de amor. Sem comentários.