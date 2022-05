“A abordagem de Mourinho é assustadora, mas somos fortes”

Roma – retirado, Feyenoord DDepois da estadia em Portugal, no Algarve, está pronto para os últimos dias de trabalho e uma viagem a Tirana para defrontar a Roma na final da Liga da Conferência. O cenário do luxuoso resort de frente para o Atlântico foi montado da melhor maneira: silêncio, privacidade (exceto no dia de notificação da UEFA), sol, mas também temperatura não muito quente, o que permitiu que a equipe do Slot pudesse trabalhar bem tanto no início do manhã e à tarde. O treinador holandês falou No site da UEFA para a final em Tirana e Mourinho: “Seu currículo também é incrível porque Mourinho ganhou muitas finais, mas temos que nos concentrar acima de tudo em seu time, suas táticas e a maneira como ele joga, não importa quantas finais ele tenha vencido. A Roma sabe jogar bem partidas importantes, e sim ele é. Ele aparece especialmente na fase de mata-mata.