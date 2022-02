Opinião de Issa no episódio 15/02/22

Que grande erro eu cometi Pinóquia para homem e mulherEi mãe. Não que eu fosse particularmente bonito, mas entre ela e Alexandre Achei que era o mais realista e interessante e, em vez disso, veja como as cartas na mesa estão viradas de cabeça para baixo!

Mas eu deveria ver um senhor de 90 anos apavorado e perturbado porque uma mulher de mais de oitenta anos, que dizia ir gravar o show sem estar em dia com a vacina e o passe verde, só o insultou porque ele ousou apontar?

Independentemente disso, repito, acho uma loucura ir ao cinema Maria de Filippi De mais de 80 anos perambulando pela Itália em transporte público lotado no contexto de uma epidemia global, mas aqui temos o nível profissional: Pinuccia não tomou a terceira dose da vacina, não conseguiu entrar no trem (o base disso, aliás, visa principalmente proteger os idosos como ela, que estão mais em risco), ela acertou a multa, e não só chorou no estúdio como se fosse estranho ter uma lei aplicada sobre ela que todo mundo já deveria saber, não só ela foi multada da produção, não só Eles receberam a vacina organizada pelo pessoal desobedecermas ainda por cima, ela atacou verbalmente aquele pobre cristão que não lhe disse nada além de ‘Mas se você não está com a vacina em dia, esqueça, pule o episódio“.

É isso, você percebe? Preocupe-se em pular um episódio! Em vez disso, eles vagam pelo país violando as regras e colocando a si mesmos e outros em risco, mas nunca deixando que eles fiquem de costas nos bancos. elius.

Juro para você, dois anos de pandemia, estou muito cansado, cansado de ouvir certas coisas, de perceber certos comportamentos, de ver que a suficiência vem exatamente dessa classe de pessoas que todos estamos tentando proteger, tendo nossos vacinas nós mesmos também. Crianças, deixem-me sair da graça, não posso evitar.

no triângulo entre JohnE DanielaE Sarah Ritchie Há praticamente uma competição para ver quem é mais poraccio: Daniela Quem tomou a iniciativa e em vez de se vingar com a maravilhosa arte da indiferença, faz desordeiros. derrubando que na terceira palavra já enlouqueço e começo a pensar no que vou preparar para o jantar, e que de qualquer forma a façam passar para a mãe castor na situação, será Quem é todo inocente e orgulhoso de ter superado DanielaNem foi arrancado de suas mãos Brad Pitt na hora de Este é Joe Blacke quem não percebe será o próximo a falhar por mensagem de texto em japonês, e depois há aqueles que têm tanta inconsistência que se você segurar em suas mãos, vai te deixar poeira.

Notas finais:

– qual qual’Alexandre com quem sai Ida Platano Ele já tem todas as credenciais para ser recrutado pelo direito de Gangue: ignorante, traficante, intrometido, un Eu quero ser Armando Encarnato de olhos azuis, como se um não bastasse para nós e seguisse em frente para sempre

Uma seção sobre a relação entre Lucas Salatino E Matthew Ranieri Ele era mais importante do que todos os estranhos com pretendentes, e isso dá uma grande medida de quão próximos são seus tronos.

Fofoca sobre a estadia daquele cara que você namorou Gemma Galgani Eles serão um pesadelo recorrente para mim nos próximos meses. EU “efeito travesseiroAquele estranho já era embaraçoso. Lucas Semana passada, mas aquelas pessoas que, aos 70 anos, entraram no estúdio para falar da Dorelei… Senhor. ajuda. Às vezes acho que a extinção é a única solução viável.

Vídeo do episódio: aposta completa – Pierluigi: “Com” Gemma… o efeito do travesseiro! “ – Gianni: “Gemma diz que você não gosta de Pierluigi!” – As queixas de Giovanni e Daniela – Daniela: “Sarah, você não sabe o que é solidariedade feminina!” – Alessandro: “Binocchia? Não quero falar com ela!” – Luca e Matteo: O Casal Estranho – Maria: “A prioridade deve ser…”