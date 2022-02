Vinho, inspiração para mais jogos de tabuleiro

Nos últimos anos O mundo dos jogos de caixa encontrou uma riqueza renovada, favorecendo a expansão de um segmento de mercado que, juntamente com os jogos de tabuleiro clássicos, foi novamente enriquecido com novas funcionalidades. Entre as propostas mais intrigantes estão aquelas que, em sintonia com o interesse atual pela gastronomia e pelo vinho, negligenciam a cultura do vinho, transformando a magia do vinho em um luxo acessível. De questionários a jogos de estratégia de gestão, de quebra-cabeças educativos a jogos de festa com degustações de olhos vendados. Na direção que você gravou vinhoas portas do entretenimento para entrar no mundo de Baco são muitas, mas todas combinam diversão e descoberta numa verdadeira viagem pelas vinhas e caves, sem sair de casa.

curiosidade É o principal componente desta nova abordagem de entretenimento focada no mundo do vinho. Entre a geografia da vinha e do vinho, a história, a relação com a arte, a ciência, etc., as ideias de desafios baseadas nesta forma particular de cultura são verdadeiramente infinitas. Eles também funcionam como jogos de teste que serão jogados sozinhos e, acima de tudo, em companhia, para se divertir e, ao mesmo tempo, aprender algo novo sobre uvas, adesivos, óculos, etiqueta e lendas. Há algo para todos os gostos e para todas as nacionalidades, em italiano, francês, inglês, espanhol, português e alemão (Perseguição mesquinha! Des Vins. EdiçãoE vintage! Emocionante jogo de vinhosE QI do vinhoE vinho inteligente E Ainda outros).

para os aspirantes Sommelier ou para quem entra em pânico ao ser presenteado com uma carta de vinhos no restaurante, o ideal é uma degustação de caça (ventoE Das vinhas aos vinhosE Tudo que você precisa é vinhoE tapa).

direto Adega de sucesso? Possível, mesmo por uma hora, graças aos jogos de estratégia de gestão: desde relançamentos “temáticos” de grandes clássicos como Monopoli e Risiko Winopoli E Drinkopolimas também a próxima geração de RPGs como Guerras do vinhoE jogo de corrida de vinho E Vênus, que permite criar um avatar, imaginando-se como gerente de uma vinícola e administrando um negócio real relacionado à produção de vinho. O objetivo: superar a concorrência dos adversários, mas também conhecer ao máximo o ciclo de vida e produção de vinhas e vinhos históricos (prensagem, fermentação, envelhecimento e embalagem).

Passeios Comida e vinho inspirou jogos para quem quer viajar por um dos países vitivinícolas mais famosos do mundo, da França à Espanha, até os Estados Unidos, passando obviamente pelas vinícolas da Itália. Imperdível: colinas da Toscana, tão valorizadas pelos estrangeiros não só na realidade, mas também no jogo, que os American Stonemaier Games, depois do jogo de cartas viticulturaversão de lançamento ToscanaUm verdadeiro RPG ambientado nos lugares mais famosos do enoturismo nacional. Em vez disso, nasceu da parceria entre Winning Moves e Buonissimo.it em novembro passado Monopólio gostoso, que também amplia o horizonte e o jogo para incluir produtos, pratos e receitas característicos das mesas Belpaese. sem esquecer Ótimo jogo de vinho Criado por Lisciani, o jogo de arcade jogo de vinho e o lançamento do popular jogo Trivial Pursuit dedicado ao vinho, frívolo meu sercriado por Giochi Briosi (também disponível em versão social no Facebook).

substituto Para os impacientes, os quebra-cabeças educativos ensinam, peça a peça, uma forma original de colocar vinhos, vinhas e nomenclatura em geografias adequadas à produção. Destacam-se os elaborados pela Water & Wines, empresa sueca fundada em 2020 e dirigida por duas jovens sommeliers, que aliam nos seus produtos a paixão pelo vinho com o respeito pelo ambiente. De fato, além de respeitar padrões ambientais mais rígidos e usar materiais recicláveis ​​para fazer brinquedos e embalagens, a Water & Wines se comprometeu, para cada item vendido, plantar uma árvore e doar para melhorar o acesso global a produtos limpos. Água em áreas do mundo onde isso ainda é um luxo.

Como Aconteceu com outros setores italianos distintos, como o futebol, e esse tema também se tornou parte do mundo dos videogames. Assim nasceu o primeiro videojogo de gestão e simulação sobre produção de vinho: Cem Dias – Simulador de Vinificação, lançado pelo estúdio independente italiano Broken Arms Games of Alessandria (Piedmont) em 2021. É tudo sobre vinho, desde o título (em italiano “Cem Dias”) que indica o período de tempo necessário para a videira completar sua ciclo de vida (da floração à maturação) uvas). O mesmo se aplica a cenários, fictícios, mas evocativos de paisagens típicas da viticultura italiana e além (de Langhe ao Napa Valley, até a África do Sul), onde os jogadores terão que lidar com todos os aspectos da produção de vinho, desafiando uns aos outros em habilidades manusear adequadamente Com todas as etapas da gestão de uma adega (selecção da vinha, cultivo, vinho, maturação, engarrafamento e venda).

