Sexta-feira, a nova música da Ásia Argento será lançada hoje, 22 de outubro

A partir de hoje disponível para download digital e transmissão ao vivo “Friday” (gravações de amônia), a nova música de Asia Argento, uma artista universal e muito amada por seu espírito rebelde, personalidade decisiva e coragem para superar limites e fronteiras para abraçar a arte como todos com caráter e liberdade. “Friday” é uma canção “triste” e ao som dos portugueses Holly e Luca Daversa, Asia Argento interpreta uma escrita romana escrita por Eugenia de Napoli. Uma música que fala sobre fobia social, com uma boa separação dos outros.

E eu não consegui entender

você estava me perseguindo

Voce quer nossa paciencia

Eu não entendo mais

Eu não te sigo mais

“Friday” segue o lançamento do single anterior “I’m Broken”.

“Friday” segue o lançamento do single anterior “I’m broken” e antecipa o álbum “Music from my bed”, uma obra original que se desloca naturalmente entre o inglês e o romeno em um turbilhão de sons que mesclam eletrônica, caixa e rap. e world music, produzida por azevinho português e literalmente retratada por Asia Argento no quarto durante o isolamento forçado de um acidente. Um novo capítulo artístico da história começa com a autobiográfica “Anatomy of a Wild Heart”, com a qual Asia Argento se dirige ao público como nunca antes.

Asia Argento sobre a gênese de “Music from My Bed”: “Eu nunca teria escrito esta gravação se não fosse meu joelho quebrado. Eu saí para trabalhar na Tailândia. Eu deveria ficar cinco semanas, mas depois de cinco dias Eu caí e quebrei o joelho e me levei para casa. O cirurgião ortopédico me disse para ficar de cama por sessenta dias, porque se eu colocar o pé no chão tem grande chance de quebrar a fratura, portanto ao invés de um mês e um metade, eu teria que fazer. Ficar imóvel por seis meses. Eu precisava desesperadamente de uma brecha técnica para não acabar. É autopiedade, então me agarrei a essa esperança com unhas e dentes e aprendi a usar Appleton, com a ajuda de Holly, que entretanto morava em Los Angeles e com quem eu me comunicava todos os dias, geralmente quando era de manhã comigo e tarde da noite com ele. Então tudo começou … “

“Friday” de Eugenia de Napoli. Música de Holly e Luca Daversa. Produção de Holly. A voz de Asia Argento e Luca de Aversa. A canção é distribuída pela Ammonia Records na Itália, França, Suíça e no resto do mundo pelo Manimal Group. Capa do artista plástico Nico Minguzzi.

Asia Argento

Sempre um espírito rebelde e ansioso no cenário artístico global, sempre pronto para enfrentar a tempestade em alto mar, nadar sozinho e contra a maré. Asia é uma artista multifacetada e talentosa, transcendendo as linguagens da arte e do entretenimento de uma forma pessoal. Diretora, atriz, escritora e roteirista, modelo, performer, DJ e cantora, TV internacional premiada e cara de cinema, ativista comprometida com os direitos civis, especialmente mulheres. Ele está por trás de dois álbuns de estúdio e muitas colaborações com artistas internacionais como Brian Molko do Placebo, Tricky and Munk, The Penelopes e Indochine. Depois de publicar sua primeira autobiografia, Anatomy of a Wild Heart, ela voltou à música em 2021 com um álbum Into Darkness chamado Music From My Bed. Uma obra original que se move naturalmente entre o inglês e o romeno numa tempestade de sons que mistura electrónica, caixa, rap e world music, produzida pela produtora portuguesa Holly.

Para uma imprensa gratuita Apoie o nosso trabalho com a Heba Doações com PAYPAL são 100% seguras





Escolhas dos editores