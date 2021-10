Letizia da Espanha com uma fenda e penas, mas sua filha lança uma sombra sobre ela

Letizia da Espanha com penas e entalhe. Mas a filha lança uma sombra sobre ela

Letizia Espanha Ela apareceu na cerimônia de premiação da Princesa das Astúrias com uma aparência sábia e emplumada e ela é simplesmente deslumbrante. Mas sua filha mais velha, Leonor, está pensando em roubar o show, e ela voltou especialmente do País de Gales para participar do importante evento que leva seu nome.



vestido fúcsia Você pode comprar um vestido parecido com o da Leonor online

Letizia da Espanha, Prêmio Princesa das Astúrias

Assim, para o evento mais esplêndido do ano, a entrega dos prêmios da Princesa das Astúrias, a família real finalmente se reuniu meses depois. Letizia di Spagna e seu marido Philip reencontram sua filha mais velha, Leonor, Ele saiu em 30 de agosto passado para uma faculdade de prestígio no País de Gales. Sophia, sua irmã mais nova, que se viu sozinha no desfile militar, também está feliz por tê-lo de volta Por ocasião do Dia Nacional, sem esconder o constrangimento da ausência de Leonor.

Letizia di Spagna, vestido fúcsia Leonor

O regresso a casa de Leonor, Princesa das Astúrias, correspondeu às expectativas. A filha mais velha Letizia e Felipe foram a verdadeira estrela da noite, encantando a todos com um vestido fúcsia, não mais quando criança, mas quando jovem, seguindo os passos da mãe, revelando um estilo requintado mesmo na escolha de saltos altos sapatos com salto, mas sem exagero.

Por isso Leonor esperava que as férias escolares participassem na festa de que foi madrinha. A escolha de sua aparência não depende do acaso. Na verdade, a Princesa das Astúrias se destaca da mãe e da irmã mais nova com um vestido fúcsia que se destaca nas cores mais calmas dos vestidos de Letícia em verde e Sofia em azul claro.

Leonor, que completa 16 anos no dia 31 de outubro, usa vestido fúcsia com fecho envolvente e faixa lateral, mangas compridas estreitas nos punhos e bainha assimétrica com fenda média. O vestido é da Cayro Woman, famosa marca espanhola. A cor brilhante cria um belo contraste com seus longos cabelos loiros. Complementando o look está um par de scarpins transparentes Carolina Herrera.

Letizia di Spagna, uma saia de penas

Letizia Espanha Em vez disso, escolha roupa verde inteligente, A cor que a Rainha parece preferir neste outono, só pense em sua cor linda saia de brocado. O look de Reina Letizia é composto por uma jaqueta longa com gola canoa e mangas curtas e alargadas, saia longa com fenda funda e franja com penas, único elemento frívolo de seu traje. Como acessórios, Letizia escolheu um par de sapatos dourados que sugeriu com bolsa combinando, ambas da Magrit. Letizia adornou o visual com ouro, mas brincos pequenos.



sapatos de ouro Você pode comprar um par de sapatos online semelhante ao que a Espanha Letizia oferece

Letizia da Espanha, olhe Sophia

Em vez disso, sua filha Sophia apareceu em um vestido azul com uma larga fita verde petróleo Schlesser (330 euros) Que ele combinou com sapatilhas pretas autografadas de Martinello.

Italiaonline oferece produtos e serviços que podem ser adquiridos online na Amazon e / ou em outro e-commerce. Se você comprar através de um dos links da página, Italiaonline pode ganhar uma comissão da Amazon ou das outras empresas de comércio eletrônico mencionadas. Os preços e disponibilidades dos produtos não são atualizados em tempo real e podem variar com o tempo: portanto, é sempre essencial verificar a disponibilidade e os preços na Amazon e / ou no outro e-commerce mencionado.