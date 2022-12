Alta Tensão Nos Bastidores – Libero Quotidiano

novo episódio de hienas Ansioso para o encontro habitual na terça-feira, 6 de dezembro, é plaquetas Por comentar sobre Italia1 mencionando o fluxo e refluxo entre os apresentadores Teo Mamucari E a belin rodriguez. Ele comenta: “Estou sempre à beira de potenciais atritos e brigas. Talvez essas brigas sejam obra dos autores e não vividas de forma realista”, oferecendo algum ceticismo nas páginas de Além disso.

Para discordar ou discordar, o radialista não esconde o sucesso da mais recente ideia do programa: os monólogos finais VIP. Especialmente o de surgir. “Adorei o elogio ao bem e a necessidade de fazer o bem a si e aos outros que a cantora Arisa proferiu toda de rosa. Belas palavras”, disse, deixando-se levar para aplaudir a cantora.

As investigações também foram particularmente bem-sucedidas. As mesmas que por vezes dividem os telespectadores: “O ponto alto deste programa continua sendo as investigações, nas quais os repórteres de campo buscam a verdade. No limite do entretenimento que também pode parecer intenso corajoso ou envergonhadoDe acordo com o Point of View.” Basta pensar na polêmica que surgiu depois que o programa tratou do que aconteceu com Daniel. O jovem de 24 anos cometeu suicídio ao descobrir que a garota com quem conversava não passava de um homem adulto. Um homem que morreu também cometeu suicídio depois de se juntar a ele hienas