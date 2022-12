Clube EuroClub no acampamento e forno em Liverpool

quartel generalEuroclube RelacionadoFestival Eurovisão da Canção 2023haverá Acampamento e fornalha Estará ativo de sexta-feira 5 a sábado 13 de maio de 2023.

O EuroClub será o site oficial das diversas festas organizadas pelo fã-clube do ConcursoOrganisation Generale des Amateurs de l’Eurovision (OGAE).

distânciaEuroClub estourou no ano passado em Turimdecisão que fez muitos torcedores “tradicionais” torcerem o nariz e pouco inclinados a inovações relacionadas à competição, por isso voltamos ao mesmo lugar.

Os ingressos estarão à venda no ano novo e incluirão ingressos diários e semanais. A pré-venda de bilhetes estará disponível para os membros da OGAE.

Prefeito Assistente de Liverpool e Membro do Gabinete para Visitas Cultura e Economia, Conselheiro Harry Doyledeclarei:

O EuroClub é famoso por ser o local oficial da festa para todas as coisas do Eurovision e é ótimo ver que será realizado em um cenário tão grande no centro da cidade. Ele formará uma parte importante da cidade anfitriã da candidatura de Liverpool, complementando o EuroVillage e todas as outras atividades emocionantes do Eurovision que esperamos ver empresas e organizações em toda a região. Os planos estão realmente ganhando força e sabemos que os fãs estão ansiosos por uma experiência do Eurovision na cidade, então o EuroClub é outra parada emocionante em nossa jornada e temos certeza de que os ingressos estarão em alta demanda quando forem colocados à venda no Ano Novo.

Simon BennettO Presidente da OGAE Internacional disse:

Depois de três anos sem um local oficial de festa da OGAE, estou muito feliz por ter um EuroClub organizado pela OGAE em Liverpool. Estou particularmente grato à administração da cidade por seu apoio entusiástico e cooperação. A cidade está realmente abraçando o espírito do Eurovision e está fazendo planos empolgantes para receber os fãs em maio próximo. O EuroClub será um verdadeiro evento da semana do Eurovision e seria ótimo para a família OGAE finalmente se reunir novamente para uma grande festa.

Presidente da OGAE Reino Unido, Vaughan Staplesdeclarei:

A OGAE UK, a casa dos fãs do Eurovision em todo o Reino Unido, tem orgulho de ser a anfitriã do OGAE Club para o Eurovision 2023, enquanto trabalhamos com nossos amigos da OGAE Ucrânia para a competição especial do próximo ano. Estamos trabalhando em um fantástico programa de entretenimento e estamos muito satisfeitos em trabalhar com as autoridades da cidade de Liverpool, Camp & Furness e OGAE International para oferecer aos fãs que vêm a Liverpool a maior celebração do Eurovision de suas vidas. Estamos ansiosos para receber e comemorar com os fãs nesta cidade maravilhosa em maio.

EU’Festival Eurovisão da Canção 2023 Será a 67ª edição do concurso de canto. O evento acontecerá em estádio do Liverpool Liverpool, em Reino UnidodistânciaUcrâniavencendo a edição anterior após vencer Orquestra Kalush com Stephanieimpossibilitada de sediar a competição devido à invasão russa do território ucraniano.

Eles também podem lhe interessar