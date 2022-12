Horóscopo Branco Hoje, quarta-feira, 7 de dezembro de 2022: O horóscopo completo é para você

Áries

Você pode experimentar a cura usando sua força e firmeza pessoal com Quíron em seu signo (Solar ou Ascendente). Alinhar sua mente e emoções com um forte propósito de fé permite que você use o poder pessoal, mas com significado. Marte, seu regente, está retrógrado e pede que você pense bem antes de agir. Tenha fé para trazer de volta o significado ao seu verdadeiro propósito na vida.

boi

Sua mente, emoções e valores passam por um processo benéfico de transformação e reciclagem. Tenha fé que as coisas estão mudando para melhor. Os problemas pessoais e de raiva que foram reprimidos têm a capacidade de curar agora de uma maneira muito útil e fácil. Procura a partilha e a expansão, mas sem perder o sentido da individualidade.

gêmeos

Existe agora um forte impulso para se conectar com os outros. Sua mente, emoções e valores se alinham com a necessidade de expandir sua conexão com os outros. Isso facilita a cura da necessidade de pertencer a grupos e amizades, mas sem perder o senso de individualidade. Esteja aberto para ouvir o outro e buscar soluções mais harmoniosas e otimistas.

Câncer

Há agora um intenso alinhamento de emoções, valores e ideias relacionadas ao plano físico. Você ficará mais otimista com as ideias sobre como vai fazer o seu trabalho e isso facilitará o resgate do senso de autonomia profissional e da capacidade de vencer no mundo. A energia de cura também é altamente mobilizada; Assuma seu poder de cura com sua fé e ação otimistas.

Leão

Agora você está passando por uma cura benéfica relacionada a metas e objetivos futuros. Há um forte alinhamento de sentimentos, valores e ideias em sua expressão pessoal e criativa, o que torna mais fácil para você ser você mesmo e buscar novas metas e objetivos. Cure um sentimento de fé nas muitas possibilidades de auto-expressão, criatividade e poder pessoal.

virgem

O Momento oferece uma ótima e benéfica terapia para o seu setor emocional. Seus impulsos emocionais são intensos. Paixão, razão e valores se alinham com a ação emocional e a necessidade de pertencer, amar e ser amado. Tudo isso favorece a convivência curativa, a sexualidade e os verdadeiros movimentos transformadores.

Escala de peso

O dia carrega uma forte associação de emoção, razão e valores nos âmbitos social e mental. Isso promove a cura no sentido de ação social, conexão com os outros, parcerias e amor romântico. Você está aberto ao diálogo e à escuta do outro em suas dores e necessidades, o que facilita o entendimento mútuo e proporciona possibilidades comuns.

O escorpião

O dia traz um forte alinhamento de valores, emoções e intelecto nas áreas física e financeira. Você é lembrado de que deve cultivar seu senso de valor próprio, e isso facilita a cura de seu senso de arbítrio no trabalho e no serviço. Valorize-se e use-o para crescer e expandir suas possibilidades de ação material e objetiva.

Sagitário

O Sol, a Lua, Mercúrio e Vênus em seu signo (solar ou brilhante) trazem a você poderosos impulsos pessoais, alinhando sentimentos, razão, valores e substância na expressão e desempenho pessoal. Tudo isso facilita a cura usando a criatividade e o poder pessoal. Um momento muito favorável para ser você mesmo e se expressar de forma autêntica e verdadeira.

Capricórnio

O dia lhe traz poderosos impulsos emocionais, inconscientes e/ou espirituais. Procure se dedicar às transições e à saúde mental, reciclando seus sentimentos, problemas mentais e valores. Tudo isso também facilita o tratamento de problemas familiares e passados, o que leva ao correto senso de individualidade nesses contextos. Otimismo na recuperação emocional.

Aquário

Há uma forte convergência de sentimentos, ideias e valores aplicados ao grupo. Você é forte e otimista em sua capacidade de ajudar todos (ou muitos) a progredir. Isso facilita a cura relacionada à comunicação, troca de ideias, comunicação e processos de pensamento. Agora tente dar espaço para expressar seu lado simpático, humano e alternativo.

peixe

Este é um excelente momento para aprimorar seus talentos e habilidades profissionais. Você está processando seu senso de valor próprio e capacidade de gerar renda por meio de seus esforços e isso melhorou agora. Confie no seu talento e profissionalismo. Alinhando razão e emoção na vibração da substância de expansão e abundância.