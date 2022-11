Dirigindo no Catar 2022. Da cerimônia de abertura até a final em Doha, o que esperar da Copa do Mundo mais inusitada de todos os tempos

A contagem regressiva começou há algum tempo, mas agora estamos realmente na porta. De domingo, 20 de novembro, até o confronto final marcado para domingo, 18 de dezembro. O Qatar 2022 não será a Copa do Mundo como qualquer outra, não apenas pela singularidade do evento programado para este outono e não para o verão, com um calendário inédito na história do futebol, mas também porque nunca foi antes. Como esta versão, poderemos ver algumas surpresas agradáveis. Todos os desafios serão organizados em um raio de 70 km no Emirado do Oriente Próximo, em cinco cidades totalmente distintas, incluindo a capital, Doha (aqui está uma lista dos oito estádios anfitriões). Em nosso guia para a Copa do Mundo do Qatar 2022, levamos você a um passeio pelos palcos mais importantes a serem lembrados, para que você saiba ao apito o que espera por você. Convidados do BTS na cerimônia de abertura? Favoritos do torneioOs jogos vão abrir oficialmente na habitual cerimónia de abertura que, segundo rumores que circulam nas últimas semanas, o grupo sul-coreano BTS deverá participar. Então, a coisa começará a ficar séria quando os anfitriões Catar e a seleção equatoriana descerem no retângulo verde, ambos incluídos no Grupo A, Brasil, Argentina e Inglaterra, embora as expectativas também sejam altas para França e Espanha, campeãs do último torneio. . . Sem a seleção Mancini na competição, muitos de nós, fãs de cupons, torceríamos pelos times que escolhemos para apostar também por meio de cassinos online que, em geral, além das rodadas de boas-vindas gratuitas e da área de jogos de azar, têm uma seção especial para apostas esportivas (aqui está uma lista de sites legítimos). Obviamente, esperamos que isso seja uma exceção e, de fato, a partir da próxima Copa do Mundo em 2026 voltaremos a torcer apenas pela Azzurra.A corrida está aberta a 32 cidadãos. Divida em oito gruposNo total, 32 seleções se classificaram para a Copa do Mundo representando cada uma das seis divisões da FIFA: África (CAF), Ásia (AFC), Europa (UEFA), América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF), Oceania (OFC) e Sul. América (CONMEBOL). Abaixo sugerimos subdividir em oito grupos sorteados pela FIFA. Dentro de cada uma, as duas primeiras seleções nacionais serão, como sempre, a equipe a se classificar para as oitavas de final: • Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda • Grupo B: Inglaterra, Irã, EUA, País de Gales • Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia • Grupo D: França, Austrália, Dinamarca, Tunísia • Grupo E: Espanha, Costa Rica, Alemanha, Japão • Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia • Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões • Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do SulRai transmitirá todas as 64 partidas. Com análise da Bobo TVTodas as 64 corridas do Campeonato Mundial, programadas em quatro períodos de 11, 14, 17 e 20, serão transmitidas pela Rai, com cobertura ao vivo pela televisão na Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai Sport, em streaming no aplicativo RaiPlay e no site RaiPlay.RaiNews.it (aqui está o calendário que contém todas as partidas). Nova entrada para o radialista geral Viale Mazzini, Christian Vieri e demais convidados da Bobo TV, depois Lele Adani (convidado já no minuto 90) e Nicola Ventola, que enriquecerão a programação com suas análises e comentários técnicos. Em suma, o entretenimento não faltará mesmo fora dos horários dos jogos. Embora, como sempre, a palavra mais importante na final de Doha em 18 de dezembro seja decidida.