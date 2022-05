O que o atingiu e como foi reduzido – Libero Quotidiano

Orita Berti Você tem que lidar com as consequências do Covid. Apesar de seus grandes sucessos e muitos compromissos, nem tudo para ela é tão simples quanto pode ser visto: “Tenho espasmos nas costas que me levaram de repente e horríveis”, diz ele, alegando ter sofrido os efeitos do vírus. Dificuldades à parte, Bertie está com suas músicas e hits com ela vídeos E Achille Lauro Foi esvaziado de seus habitantes.

a chave do sucesso? Eu sempre tento. Gouda também a ajudou em sua mais recente e nova aventura na TV, Essas boas meninas. “Foi uma ótima experiência – comentou A Confiança – Gostei e testei. Pela primeira vez na minha vida saí sem um familiar próximo, e meu marido ou um dos meus filhos estava sempre comigo.”

São eles, admitiu, que a ajudam onde ela não consegue chegar: “Não consigo nem fazer uma passagem de trem ou sacar em um caixa eletrônico, Alguém sempre pensou nisso Para mim.” De qualquer forma, é um período lucrativo para Bertie. Basta pensar em sua experiência em San Remo junto com Ruvasi no navio “The Musical”.