Tout le monde aime Jeanne, a comédia romântica à la Semaine de la Critique

Entre as propostas de Semaine de la Critique no Festival de Cinema de Cannes há uma pequena joia, um filme divertido e puro entretenimento que sempre nos encaixa entre um assunto sério e uma reflexão. Está localizado ao redor Too Le Monde Amy Jane para o jovem diretor Celine Defoe Que filmou este filme com uma co-produção expressa. Português.

O filme, aliás, passa-se maioritariamente em Lisboa e conta a história de Jane, uma jovem com um projecto ambiental falhado nas costas, o Projecto Nausicaa e uma mãe suicida que tem de vender o seu apartamento em Lisboa para pagamento. Dívidas.

A viagem a solo a Portugal revelar-se-á cheia de surpresas e Jane vai ultrapassar o seu mau momento.

Desta forma, o resumo deste filme é muito simples, para enriquecer tudo há a representação em forma de animação dos pensamentos de Jane, que não faz nada além de julgar a si mesma, punir-se e pensar em tudo o que lhe acontece.

Talvez todos nós tenhamos conversas constantes com nosso interior e nosso silêncio nunca é silêncio, mas pensamentos, reflexões, perguntas e segundos pensamentos, tudo como se dentro de nós houvesse um homenzinho que nos representasse e nos ajudasse a interpretar e lidar com o mundo exterior. Um pouco como Armadillo de ZerocalcareO alter ego de Jane dá suas sugestões e a repreende quando ela está errada, apontando o que está errado.

Nesta viagem pelo caminho das memórias, na casa da falecida mãe que vê de vez em quando, Jane encontra-se frente a frente consigo mesma, mas não sozinha, num encontro fortuito com Jane, uma ex-colega. Ele irá adicionar um toque de cor à sua vida.

Jean é uma personagem curiosa e romântica, muito sensível e atenta a ela desde o primeiro momento. Jane sabe como entender Jane, especialmente em seus momentos de intensa ansiedade e pânico, mesmo que ela sempre permaneça rígida e desapegada até que a generosidade e a bondade de Jan a façam desistir.

O filme faz sucesso porque usa um sistema narrativo fresco, jovem e dinâmico, e sem esse elemento as comédias românticas provavelmente perderão muito.

Ultimamente, as comédias românticas como gênero estão desaparecendo gradativamente e notei que não vemos mais tantas comédias quanto as do passado, cujas falas lembramos, como Colina do nada ou Harry, esta é Sally Ou cite um título semelhante Todo mundo é louco por Mary.

Não que este filme se aproxime particularmente de um dos mencionados, aliás, mas pelo menos o diretor tentou contar uma história verdadeira sem querer exagerá-la, sem introduzir muitos níveis de leitura e aceitar que uma linha narrativa rosa poderia ser suficiente Não é necessariamente pontuado por drama e níveis mais profundos de leitura.

Por isso eu aprecio Too Le Monde Amy Jane E coloquei na minha lista de filmes divertidos, é gostoso de ver com leveza. Nos últimos anos Netflix Sugira um filme desse tipo e talvez melhor, zoe tenta acho que o filme Celine Defoe Vocês são parecidos em algumas coisas e podem ser colocados na mesma categoria.