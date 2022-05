Dominica na feira – assessoria de imprensa da RAI

Uma noite especial para um aniversário especial: sexta-feira, 27 de maio, 21h35 no Rai 1, transmitido ao vivo dos estúdios ‘Fabrizio Frizzi’ em Roma, dirigido por Stefano Vicario, será transmitido ‘Domenica In Show’, apresentado por Mara Venier, que comemora, aliás , concluindo sua décima terceira temporada na cabeça do contêiner no domingo ao meio-dia e depois de trinta anos de marcha.

Entre os muitos convidados e amigos que falarão no estúdio e em conexão com isso está Il Volo, que finalmente retornou após o Festival Eurovisão da Canção juntos para homenagear o inesquecível Ennio Morricone e com a música vencedora de Sanremo 2015 ‘ Grande Amore

Renzo Arbor, acompanhado pela orquestra dirigida pelo maestro Stefano Magnanese, que cantará um de seus cavalos de guerra “I do”, além de relembrar alguns episódios bacanas relacionados à sua amizade com Mara e Alicia Marcusi, que cantarão junto com a música “Surprise” enquanto Gigi Di Alessio canta algumas músicas “de acordo com a Demanda Popular” do público do estúdio.

Stefano Di Martino, após o sucesso de “Tonight Anything is Possible”, o protagonista estará em alguns momentos engraçados de gameplay cercado por Francesco Paolantoni e o bom imitador Vincenzo de Lucia, que interpretará Maria de Filippi, Luciana Letizetto intervirá em uma chamada para comentar alguns momentos da noite com Mara Venier, enquanto o diretor Ferzan Ozbek estará à mesa acompanhado pela atriz Sera Yilmaz e outras mulheres à noite, para um momento de alegria. Finalmente, mais espaço para música com Ornella Vanoni que cantará “A Smile in a Scream” escrita por Francesco Gabbani, enquanto Shel Shapiro traduzirá com sua banda “The Legend of Eternal Love”.