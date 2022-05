Área de turismo natural da Sardenha

Sardenha Região de Turismo Natural – A Sardenha como destino europeu para o turismo nudista: turismo, meio ambiente, cultura e economia da sustentabilidade.

“O naturalismo é uma abordagem da vida cotidiana que promove o respeito a si mesmo, aos outros e ao mundo, com a intenção de viver em harmonia através do contato natural e espontâneo com o meio ambiente, que também pode ser vivenciado através da nudez, e que é considerado simples estado natural da condição humana”

Uma revolução cultural para o desenvolvimento sustentável em harmonia com a natureza, com a criação do Distrito de Turismo Natural da Sardenha – a primeira rede de praias e passarelas da Sardenha licenciadas para nudistas: o projeto promovido pela ANITA / Associação Naturista Italiana, com seu grupo regional Naturista Sardenha ANITA em a articulação com as administrações municipais é inspirada na lei regional n. 16 de 28/07/2017 – Regulamentação do turismo visando diversificar a oferta turística, prolongar a temporada e promover o turismo ativo.

Entre as novidades da Lei Regional n.º 16/2017 – no artigo 36.º – está o compromisso da Região da Sardenha em promover “a concepção e construção de uma rede de áreas equipadas para a prática do turismo natural em equilíbrio com o contexto ecológico, bem como em áreas naturais protegidas”, cuja identificação é confiada aos municípios, através de Incluí-los nos respectivos Planos de Uso Costeiro (PUL) para os quais serão devidamente assinalados com as devidas marcações.

A Sardenha já inclui muitas regiões “históricas” de caráter natural, que no passado eram freqüentadas especialmente por turistas da Itália e da Europa (e além), em perfeita concordância e harmonia com a população, às vezes fascinada, mas geralmente não incomodada em tirar a roupa , para vivenciar o contato próximo com a natureza, é uma tradição que tem fortes raízes na população anglo-saxônica, começando com a redescoberta do corpo na Inglaterra e na Alemanha entre os séculos XIX e XX.

Entre as praias mais famosas e apreciadas das ilhas como destinos de turismo natural também graças à beleza estonteante e surpreendente das paisagens, estão as praias de “Veraxi” em Moravira no sul da Sardenha, as praias ao sul de “Torre di Baru” em Bari Sardo , em Ogliastra, “Li Littaroni – Monti Russu” Em Aglientu em Gallura e Scivu Beach em Arbus na Costa Verde. No período da “baixa temporada” multiplicam-se as localidades, desde a “Foce del Liscia – Isuledda” e a região de Punta Falcone com a ilha de Marmorata em Santa Teresa Gallura, até a costa de Villanova Monteleone, Punta Negra e a Baía do Porto Conte, com a Baía de Mogoni, em Alghero; “Arenas Bianche” e Porto Pino entre Teulada e Sant’Anna Arresi, “Baia delle Mimose” em Badesi e Valle della Luna em Santa Teresa Gallura, como baías ao sul de “Liscia Ruja” em Arzachena, “La Cinta” em San Teodoro e “Capo Comino” em Siniscola, Praia Coccorocci em Tertenia, baías “Porto Sa Ruxi” em Villasimius.

E novamente ‘Marie Pintau’ na costa de Quartu Sant’Elena, Portixeddu em Fluminimaggiore, as praias do Parque Natural Turr’e Seu em Cabras, Is Arenas em Narbolia e a costa entre Porto Alabe e Torre di Columbargia em Tresnuraghes, Cala Moro em Bossa e Azzi Manu com uma lagoa Belo e a costa noroeste da Península de Stintino, com as famosas Coscia di Dona e Isola di Buri; e a costa de Sarso no Golfo de Asinara, e o “Tinari” em Trinità d’Agulto.

As primeiras praias naturais certificadas criadas na Sardenha em 2018, inspiradas no LR 16/2017, são as praias de “Torre Bianca” em Porto Firo (Sassari) e “Piscinas sud” em Arbus na Costa Verde; Recentemente, em abril de 2022, a praia de nudismo certificada “Is Arenas – Is Benas” foi adicionada na área de San Vero Milis.

Em poucos anos foi alcançado um importante resultado, que colocou a Sardenha em segundo lugar, depois da Toscana (onde atualmente existem seis praias licenciadas), o que confirma o interesse dos administradores locais por um setor específico do turismo costeiro e não apenas isso, numa ilha onde o turismo nudista tem sido praticado com sucesso Há décadas de forma não oficial, com o reconhecimento tácito de praias convidando nudistas.

“O objetivo a atingir até 2022 é o nascimento da Região e Rede da Sardenha (com um Memorando de Entendimento) e o desenvolvimento e participação de um projeto operacional para apresentação à Região da Sardenha e também no âmbito do INTERREG Marítimo – Programa Offshore para 2020 -Programação 2027 »- recordar Sergio Cosso e Giuseppe Legius da Sardenha Naturista Anita.

Não menos importante ao nível estratégico para o reforço da imagem da ilha no mundo – como sublinha Sergio Couso – «a participação da região da Sardenha, dos municípios, da rede de praias de nudismo e da associação ANITA nas feiras internacionais de Utrecht ( Passe country) e Frankfurt, especializada em turismo aéreo e sustentável, incluindo turismo de natureza”.

A Região de Turismo Natural da Sardenha (no formulário indicado no DL de 13 de maio de 2011) oferece uma sinergia entre as diferentes entidades, instituições e atividades localizadas na região, começando pelo setor de hospitalidade, depois hotéis e pousadas, agroturismo, acampamentos e resorts, além das diversificadas formas de hospitalidade difundidas, mas também estabelecimentos de banhos, bares, quiosques e restaurantes, sem esquecer as agências de turismo e operadores turísticos, bem como diversos factos relacionados com a cultura – e assim cinemas, teatros, sítios arqueológicos e museus – e entretenimento, especialmente para iniciativas que acontecem ao ar livre, como passeios e excursões como passeios e excursões Em um veleiro ou canoa/caiaque. Um sistema integrado em que as áreas autorizadas para o turismo de nudismo representam um enriquecimento da oferta, cada vez mais diversificada, mas orientada para objetivos específicos, para uma experiência imersiva na paisagem da Sardenha que, além das cores e sabores da ilha, inclui também a cultura do nudez.

O projeto visa incentivar novas formas de turismo sustentável, com impactos positivos significativos no território, a começar pelo prolongamento da temporada: as leis atualmente em vigor na Itália, indicadas por placas informativas. Simples, para proteger qualquer sensibilidade, sem prejuízo “, confirma Sergio Couso da Sardegna Naturista ANITA.

A criação da área e rede visa promover a Sardenha como destino europeu (e não só, dado o grande número de naturalistas nos Estados Unidos, Austrália e Grã-Bretanha) para o turismo natural com mapeamento de praias e itinerários licenciados, para os frutos de beleza ecológica e patrimônio arqueológico.

Excursões na natureza, caminhadas, passeios de vela ou passeios de canoa/caiaque, bem como a organização de eventos e festivais, são inovadoras e muito procuradas, para promover o desenvolvimento do território, alargando a oferta e difundindo a cultura moderna da sustentabilidade.

A região representa uma excelente oportunidade de crescimento não apenas para regiões costeiras, mas também para regiões do interior, como evidenciado por experiências anteriores em outras regiões italianas, como Toscana, Ligúria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Abruzzo, Lazio, Campania e muito mais recentemente, assim como a Calábria e a Sicília. Na Europa existem cerca de 20 milhões de naturopatas e os países líderes são a França (2 milhões de praticantes), com Provence, Riviera Francesa e a vizinha Córsega, Espanha com Catalunha, Ilhas Baleares, Ilhas Canárias, Croácia, Grécia e mais recentemente Portugal .

“Nas últimas quatro temporadas de verão, de 2018 até hoje, registámos um aumento significativo da presença de nudistas, nas praias de “Picinas” (Arbus) e “Porto Viro” (Sassari) e também nos meios de alojamento em zonas perto das mesmas praias, com muitos turistas de outras regiões italianas e de diferentes países europeus »- diz Sergio Couso -.

“Sardenha Naturista ANITA conduz diálogo e colaboração efetivos com várias administrações municipais na Sardenha – incluindo Arbus, Sassari, San Vero Milis, Muravera, Bari Sardo, Alghero e Villanova Monteleone sobre caminhos para a gestão sustentável e para a nova Fundação naturista Praias para o turista 2022 temporada – continua – continua Com outros departamentos cujo território representa posições adequadas para este tipo de turismo sustentável, como Puerto Torres, Stintino, Badesi, Agliento, Santa Teresa Gallura, Arzachena, Tertina, Cagliari, Teulada, Sant’Anna Arresi, Cabras, Narbolia , Bosa ».

A Região de Turismo Natural da Sardenha faz parte do projeto ANITA/Associação Italiana para a Natureza para criar áreas locais de turismo natural nas penínsulas e ilhas, com a criação de uma rede nacional e internacional: a Província de Valsesia no Piemonte e a Costa da Toscana, onde existem muitas praias licenciadas e instalações de alojamento dedicadas à prática da natureza.

O turismo natural caracteriza-se por uma acentuada sensibilidade ambiental: nesta perspectiva, de acordo com os municípios da Sardenha, é preferível localizar muitas das praias naturais autorizadas dentro de parques naturais ou sítios da rede europeia Natura 2000, a fim de conciliar a preservação do meio ambiente com uso cuidadoso e permanente.

Recentemente ANITA Naturista Sardenha. Abriu um diálogo com o Parque Natural Nacional de Asinara – AMP “Isola dell’Asinara” e aderiu formalmente à Carta Europeia de Turismo Sustentável (CETS) do parque para desenvolver atividades de promoção do turismo natural com operadores turísticos credenciados.

Entre as iniciativas promovidas pela ANITA / Associação Naturista Italiana com Sardenha Naturista ANITA está o primeiro festival de nudismo, agendado para o final de setembro em local a ser determinado (entre as hipóteses mais interessantes está a vila e a mina Ingurtosu) juntamente com a definição de a primeira trilha natural licenciada na Itália.