Big Brother: Edição Portuguesa começa com os concorrentes em quarentena (mas cada um com o seu!)

A última edição italiana do Grande irmãoquarta edição do GF Vibcomo bem recordamos, terminou no passado dia 8 de Abril, no meio das milhares de dificuldades que causouEmergências de saúde Relacionado à pandemia de Covid-19: a transferência do estúdio do Cinecittà para Cologno Monzese, a ausência do público, a decisão de não permitir a entrada de convidados na casa e muito mais.

Se a decisão for continuar GF Vip 4Embora a pandemia continue Desentendimentos De qualquer natureza, no que diz respeito à preservação da saúde dos concorrentes no Conselho ou à oportunidade de implementar um programa de entretenimento num contexto dramático para o país, em PortugalEles foram muito mais longe.

Na Itália, de fato, a decisão de concluir a quarta edição do GF Vib Não pode ser definido como “escandaloso”, pois muitos programas continuam a ser transmitidos, com todas as restrições e dificuldades que isso acarreta, mas Começa Nova edição do Grande irmãoem plena emergência sanitária, é uma escolha que certamente ameaça abrir um processo debate.

Quinta edição do Grande irmão Português intitulado Grande Irmão 2020cujo primeiro episódio estava previsto para ir ao ar em 22 de março, começou em 26 de abril de 2020 Com uma fase inicial intitulada Zoom BB.

Nesta primeira etapa, todos os concorrentes estão confirmados para entrar na Câmara dos Deputados excelente As condições de saúde de cada competidor (18 Total) por um período Quarenta Isso equivale a 14 dias no total isolamentocada um na sua, cada um distante De todos os outros concorrentes: hipótese talvez Também em Itália, onde, pela pressa em criar dinâmicas, são programados dentro de casa acontecimentos relativos à vida privada dos concorrentes, que nada têm a ver com a dinâmica interna e que podem, portanto, ser investigados, mesmo que apenas por uma parte interessada.

Antes de entrar na casa, cada competidor deve provar seu valor duas vezes negativo Para a unção.

Superada esta primeira etapa, a quinta edição do Grande irmão Os portugueses podem finalmente começar.

Nesta fase preliminar, os concorrentes começarão a se conhecer através… Aceno.

Nem todas as ideias nascidas no meio da crise do coronavírus encontraram o apoio do público (último exemplo, edição conversação para homem e mulher, é atualmente transmitido no Canale 5). Decisão de iniciar um namorada Dessa forma é objetivo largo.

Vamos lembrar disso em PortugalNo momento da publicação deste artigo, foram registrados quase 23.000 casos de coronavírus e 854 mortes.