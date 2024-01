Ilary Blasi nega flerte, mas há conversas com Cristiano Eveno. Suas cartas deixaram Totti desconfiado

Ontem, o despertar de Ilary Blasi foi amargo como café depois do que foi revelado pelo personal trainer Cristiano Iovino, que explicou em entrevista ao “Il Messaggero” que teve um “encontro íntimo” com a apresentadora de televisão quando ela ainda era casada, e vários meses antes. Antes se sabia da relação entre Francesco Totti e Noemi Pucci. Estas revelações contradizem a imagem que a própria Ilari, no documentário “Unica”, quis transmitir ao grande público de uma esposa ingênua que, antes de descobrir a infidelidade do marido, sentiu-se culpada pelo café inocente que tomou com Yovino, acreditando que este era a causa da crise com Francesco Totti. Este é um argumento que pode ter grande peso no caso de separação do casal pendente na Primeira Divisão Cível do Tribunal de Roma. Com efeito, ambos os cônjuges pediram para “culpar” o outro pelo fim do casamento.

Ontem, através de uma publicação no Instagram da jornalista que a entrevistou para a revista semanal City, Blasi confirmou que “a sua verdade continua a ser aquela contada” no documentário da Netflix e no livro “Che Stupida – My Truth” nas bancas. A partir de 30 de janeiro. Para manter sua versão consistente, no domingo ele irá como convidado do “Verissimo” na sala de sua amiga e colega Silvia Tuovanin. Quem sabe se ele responderá ao que o personal trainer disse nestas páginas: desde reuniões secretas em sua casa em Milão, até a proposta de Illari de passarem um fim de semana juntos em Nova York. Iovino gentilmente recusou o convite e, naquela ocasião, a dançarina conheceu Bastien, seu atual parceiro, através do que pareciam ser “portas de correr”.

Mas os números (até mesmo os números de telefone) podem ser assuntos teimosos. Nas conversas de chat entre Blasi e o personal trainer romeno, da Lazio, haverá de facto indícios claros de que não estavam apenas a beber café. Uma troca de mensagens secretas que Totti teria descoberto no celular da esposa o teria irritado, a ponto de exigir explicações dela e da amiga e cabeleireira Alicia Solidani. Nada muito óbvio, mas certamente o suficiente para deixar o suspeito sedutor. A confirmação – mais de dois anos depois – veio do próprio Cristiano Yovino: “Estávamos juntos quando os compromissos de trabalho permitiam. Nas nossas reuniões não falávamos muito sobre a situação dele em casa, mas ele me fez entender que seu casamento estava em fase final e que eles moravam separados em casa.”

O personal trainer foi citado como testemunha por Totti no caso de separação. As suas declarações, de facto, se não entrarem em conflito com outras provas de traições anteriores dos “Giallorossi”, podem levar a juíza Simona Rossi a aceitar o pedido do ex-capitão dos Giallorossi para culpar Illari pela separação. A acusação tem consequências jurídicas e financeiras. Um apresentador de televisão – ainda que em regime de separação de bens – pode ser permanentemente excluído da herança e privado até da possibilidade de receber subsídio de manutenção no futuro.

A mensagem anterior em “Unica” diz que no final de 2021, Totti ficou cada vez mais frio e distante, e que ela entendeu o porquê em janeiro de 2022, quando ele a chamou de lado com Solidani no final de um jantar com amigos. Ele pega o celular, abre o Instagram e mostra o perfil de Iovino para os dois amigos: “Vocês o conhecem?” A princípio eles negam, depois aqui está a explicação do simples café reunido em Milão. Ontem, o cabeleireiro esteve em sua loja na Viale Parioli, a mesma onde teria conhecido Blasi no passado, segundo Iovino. Sorridente e decidida a fazer um corte no salão cheio de clientes. Não é uma loja chamativa na cobertura e, comparada a outras da rede, não possui muitas vitrines na rua. Uma única porta, a poucos passos de distância, leva ao quarto logo abaixo do nível da rua, e uma porta leva aos fundos, a um pequeno jardim privado. Ontem a mãe dela também estava com Alicia que veio dar um alô. Como sempre, ela é simpática: “Claro que li a entrevista”, mas não se incomoda. “Prefiro não falar sobre isso, é uma história dolorosa. “A separação entre Ilary e Francesco, mesmo para nós, amigos, é uma grande decepção.” Mas aquele café era um prisioneiro? Alicia olha diretamente nos olhos e sorri. Próximo episódio de A Bela da Capital? Ilary Blasi promete novas viagens. Ela já deu alguns socos no capitão. No documentário, ela lembra o quanto sofreu ao ler sobre seu suposto flerte com Flávia Vento durante a gravidez.

