Michelle Hunziker retorna sua fé: ela está de volta com Tommaso Trussardi?

Para Michel Hunziker, o verão foi definitivamente uma série de sentimentos fortes. A primeira notícia da separação de Tommaso Trussardi após dez anos de amor e duas filhas, Sol e Celeste. Depois o período do celibato e finalmente o namoro com Giovanni Angiolini, a fuga na Sardenha, os encontros em Milão e Augusto na família com o cirurgião plástico e sua filha Aurora Ramazotti. Após as férias, o amor com o belo médico da Sardenha também terminou. Michele está de volta à cidade e, segundo rumores, ela gostaria de voltar com Tommaso Trussardi. Para confirmar essa hipótese também estão algumas fotos em que ele aparecia com uma aliança no dedo.

Em uma selfie do Stories, você pode ver o anel no dedo anelar do mesmo lado (à esquerda) onde Michelle Hunziker costuma usar a linda pulseira modelo de tênis que ela adora. Uma mensagem clara e única para o seu ex? Será verdade que você quer voltar para Tommaso Trussardi? Parece que todas as condições existem, mas no momento o empresário ainda não alcançou o namoro de Angelini.

Mas se falamos de emoções, então para Michelle Hunziker há outra que perturba seu verão. Segundo o semanário “Chi”, Aurora Ramazzotti está grávida: deve ser mãe em janeiro. Os envolvidos diretamente, Aurora e seu namorado, Goffredo Cerza, não confirmaram isso e o amigo do influenciador, Tommaso Zorzi, foi rápido em negar (para proteger a privacidade do amigo?). Michel Hunziker e Eros Ramazzotti com certeza seriam os avós do rock A boa notícia também explicará a recente reaproximação e conluio entre os dois antigos partidos.

Em suma, para Michel Hunziker, o outono promete continuar muito quente. E com certeza, a onda de emoções no verão não está destinada ao fim, mas sim a um mar de emoções que surge no horizonte.