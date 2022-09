EUROBASKET 2022 e o melhor do basquete está no onze – BOLOGNABASKET

A Eleven Sports, que se tornou a casa do basquete após adquirir os direitos da LBA, está se preparando para uma grande temporada transmitindo todas as partidas do EuroBasket de 1 a 18 de setembro de 2022.

É o evento do ano para os fãs de basquete. O EuroBasket 2022 abre as portas para uma temporada longa e muito rica para os fãs de basquete na Itália, todos experientes no Eleven. O evento continental será, de fato, apenas o início de um ano único de basquete, que continuará com a NBA, Euroliga e EuroCop, que levará diretamente à Copa do Mundo de Basquetebol de 2023.

De 1 a 18 de setembro, a maioria dos jogadores mais fortes do mundo participará do EuroBasket, desde estrelas absolutas da NBA, como Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic e Nikola Jokic, até alguns dos campeões indiscutíveis da última Euroliga, como Shane Larkin e Vasilij Micic. Depois muita Itália, com a seleção de Gianmarco Pozzico que terá a tarefa de cultivar o sonho azul, primeiro nas partidas do Grupo C a serem realizadas no Fórum Medionum em Assago, e depois finalmente na segunda fase que será disputada Em Berlim. Na última edição, realizada em 2017, venceu a Eslovênia, que tentará novamente com seus pilotos Luka Doncic e Goran Dragic. Mas para a seleção de Sekulić, não será fácil repetir o sucesso em Istambul, dado o valor dos adversários.

O Onze transmitirá todos os 76 jogos programados, a maioria com comentários em italiano, incluindo claramente os cinco jogos que terão o Italbasket na fase de grupos contra a Estônia, Grécia, Ucrânia, Croácia e Grã-Bretanha. O último sucesso do azul na revisão continental data de 1999, quando a seleção comandada por Tanjević venceu a final contra a Espanha, retornando à Itália com um ouro europeu que estava faltando desde 1983. Em Tóquio fechou em quinto e sonhava em sendo surpreendido novamente.

A partida começa às onze do dia 1º de setembro, com 24 equipes divididas em quatro grupos: os quatro primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final.

Todos os eventos estarão disponíveis em www.elevensports.com

