O que fazer em Verona e sua província durante o fim de semana de 2 a 4 de setembro de 2022

Um novo fim de semana cheio de eventos emocionantes na região de Verona. Abaixo, vemos quais são todas as iniciativas a não perder de 2 a 4 de setembro de 2022.

O evento de maior destaque

Verona Antiquaria

Após as férias de verão, um dos momentos mais esperados por Veronese e turistas nas áreas mais exclusivas da cidade Verona: contando domingo 4 de setembro 8 a 18 Verona Antiquaria, um encontro com antiguidades, colecionáveis, antiguidades modernas e mercados de antiguidades. Uma oportunidade imperdível de redescobrir tesouros escondidos e pensar em presentes originais para tornar momentos inesquecíveis.

Eventos

Fim de semana del Gusto em Valeggio sul Mincio

Um fim de semana dedicado à excelente comida e vinho. A Associação Pro Loco Valeggio e a Associação Percorsi Valeggio, em colaboração com a Prefeitura de Valeggio sul Mincio, estão organizando o evento novamente este ano “fim de semana do sabor”que acontecerá Sábado 3 e domingo 4 de setembro de 2022no centro histórico de Valeggio sul Mincio: evento destinado a promover gastronomia e vinhos típicos, produtos agrícolas e artesanais, restaurantes, cultura e turismo.

festival de trufas negras

O décimo terceiro dia é um retorno bem-vindo para todos os amantes dos sabores e sabores típicos de Baldo Festival de Trufas Negras Será realizada de sexta-feira, 2 a segunda-feira, 5 de setembro Caprino VeroneseCom os seus aromas e sabores inconfundíveis, rodeados de música e jogos.

Verona Play

Na terceira edição do Festival de Mora, realizado nas províncias de San Zeno, Veroneta e Torrecel, no contexto das Muralhas Mágicas, a história da UNESCO volta ao patrimônio Verona PlayO evento inteiramente dedicado ao jogo que vai movimentar Fortaleza de São Bernardo Sábado 3 e domingo 4 de setembro.

Nova feira do mel

para mim Molinadomingo, 4 de setembro, agendado single tradicional “Exposição Mel e Novos Produtos Locais”.

Em Garda “a melhor experiência de cerveja e comida de rua”

Nas margens do Lago Regina Adelaide A gardade 2 a 4 de setembro, um evento inesquecível para todos os gourmets com “Melhor experiência de cerveja e comida de rua”. Jantar ao ar livre em quatro rodas inclui as melhores cervejas artesanais e comida gourmet de rua.

Festival da Sicília na Piscantina

De 2 a 4 de setembro de piscantina O imperdível está marcado “Festa Siciliana”. O evento acontecerá na Piazza degli Albini com entrada gratuita. Este evento foi criado para dar vida às cores, sons e aromas da Sicília com produtos típicos locais. Haverá muito espaço para produtos alimentares e vitivinícolas e poderá saborear deliciosos pratos sicilianos.

Festival Jerezana

lá Festival JerezanaQuinta-feira 1 a segunda-feira 5 de setembro. Muita música boa, boa comida e mil oportunidades para se divertir e estar com bons amigos.

Festival do Arroz com Nariz Baixo

para mim Nogara A tradicional segue até o dia 11 de setembro “Festival do Arroz com o Nariz”Agora em sua trigésima sexta edição. O evento acontecerá no espaço de concertos da antiga Sports Arena na Via Sterzi.

Vermelho encontra vermelho

Domingo, 4 de setembro Voltar para Verona o evento “Vermelho encontra vermelho”A coleção exclusiva de carros Ferrari.

Mercado da Terra Slow Food

o primeiro Domingo A partir de relatórios de setembro Mercado da Terra Slow Food em Sommacampagna, uma combinação popular de comida boa, limpa e justa e uma boa leitura. Na Piazza della Repubblica estarão cerca de trinta pequenos produtores e artesãos de alimentos de Verona e das províncias vizinhas, selecionados pelo Slow Food Garda Veronese.

Música

Música clássica no encantador Giardino Giusti

para mim Parque Justi Eco da música clássica. A partir de 3 de setembro Uma série de concertos com entrada gratuita, todos os sábados às 18h até 1 de outubro de 2022. A partir de 3 de setembro com a música de Stravinsky e Rachmaninoff.

Praça do Festival de Ópera de Verona

Passeios

palco

A Ilíada

para mim Teatro Romano Em Verona, a partir de 1º de setembro com replays em 2 e 3 de setembro, o show será encenado “Ilíada” De Homero com reescrita de Alessandro Barrico, com Natalino Palasso, direção de Alberto Rizzi.

Teatro nos pátios

Revisão histórica “Teatro nas Praças”De 1º de julho a 7 de setembro de 2022, cerca de vinte empresas ingressarão na fase, que rodará em três locais: Convencional Convento de Santa Eufémia, Convento de Santa Maria in Organo e Cortel Montanari. Ao todo, serão apresentados 23 espetáculos diferentes, da comédia à prosa à música, do dramático ao cômico.

Cinema

Entre as novidades que aparecem nos cinemas veroneses, destacamos:

Comboio expresso – Cinco assassinos se encontram no mesmo trem. Assim descobrirão que suas missões têm algo em comum”. Diretor: David Leach.

Cinco assassinos se encontram no mesmo trem. Assim descobrirão que suas missões têm algo em comum”. Diretor: David Leach. Brian e Carlos – Os invernos no norte de Gales podem ser muito longos e cinzentos. Brian, que mora em uma casa de campo e não sabe mais o que inventar para passar o tempo, paga o preço. Depois de vários projetos, ele decidiu construir um robô com cabeça de manequim e torso de uma máquina de lavar.” Diretor: Jim Archer.

Exposições

Karuto e as artes entre Mantegna e Veronese

De 13 de maio a 2 de outubro de 2022 em Veronaem grandes áreas de Palácio Gran GuardiaDia do Grande Show Giovanni Francesco Carrotto (c. 1480-1555). É a primeira galeria inteiramente dedicada ao artista, com mais de 100 obras de algumas das mais prestigiadas coleções italianas e internacionais, mostrando o desenvolvimento do grande pintor, que o acompanhou desde os seus primórdios até o reconhecido papel do artista.

Greens Photography Festival em Verona

Instantâneos de autores locais e internacionais pesquisando a questão da falsificação de fotos e manipulação de suas formas. de volta a Verona, De 1 a 26 de setembro de 2022Festival de Fotografia Folclórica “Verde”o circuito de exposições que se desenvolve entre o Bastione delle Maddalene e vários locais na área de Veronetta até chegar a Lazzaretto, onde serão exibidos artistas emergentes.

Arche Scaligere em Verona: apenas um euro aceito

A caixa está aberta ao público Arche Scaligere Na Basílica de Santa Maria Antica em Verona: De 1 de junho a 30 de setembro de 2022 É possível visitar os túmulos Scaligeri graças à cooperação inestimável de nossos voluntários legampenti.

Exposição fotográfica intitulada “O silêncio encantador – a natureza do Vêneto”

A exposição será realizada em gardana bela exposição da FIAF no Palazzo Piccini Carlotti De 3 a 28 de setembro de 2022. Esta é uma seleção de fotos do volume que dá título à exposição, publicada em 2021, que fala sobre a natureza na região de Veneto.

Verona de Gabriele Basilico e Alessandra Chemollo

Nos espaços do Castel San Pietro e do Palazzo del Capitanio, juntamente com os do Palazzo Pellegrini, a galeria de fotos pode ser visitada até 4 de setembro “Lugares comuns. Canteiros de obras, sítios arqueológicos históricos e industriais em Verona em Gabriel Basilico e Alessandra Shimolo”. Uma viagem inédita por três lugares que contam a história cultural, política e produtiva de Verona.

mundo de Banksy

A viagem de Banksy à Itália termina com a exposição em Verona até 30 de outubro de 2022 O mundo de Banksy – A experiência imersiva. Próxima parada: la Estação Porta Nova. “The World of Banksy – The Immersive Experience” apresenta o artista britânico sob uma nova luz, graças à instalação de mais de uma centena de obras dos artistas de rua mais famosos do mundo, será possível identificar totalmente o personagem através de uma experiência imersiva .

Em Malcesine, Galeria Athos Fascinkani

De sábado, 20 de agosto a 11 de setembro de 2022, às Palácio dos Capitães Na charmosa e luminosa cidade de Malcesine, uma cidade artística famosa por sua beleza artística e arquitetônica, assim como a pérola do Lago de Garda, Exposição pessoal do pintor Athos Vashinkani.

Achei as cores. Restauração dos afrescos do Palácio Menescalchi

A exposição em Verona na Fundação do Museo Menescalchi-Arezzo ‘Redescoberta das cores. Restauração dos afrescos do Palazzo Miniscalchi’. exposição programada De 14 de abril a 11 de setembro de 2022dá um relato fascinante das origens e da história da nobre família Miniscalchi-Erizzo, desde sua chegada a Verona até a rápida ascensão social testemunhada e celebrada publicamente com a construção do Palazzo Miniscalchi e a extravagante fachada adornada com belos afrescos.

Museu Arqueológico Nacional de Verona

o Museu Arqueológico Nacional de Verona A seção dedicada à Pré-história e Proto-história, do Paleolítico à Idade do Bronze, abriu 200.000 anos de história da região de Verona. O museu está aberto ao público das 10h às 18h às sextas, sábados e domingos. 200.000 anos de história preservados no novo Museu Arqueológico Nacional de Verona estão testemunhando um deslocamento com outros tesouros do “xamã”, que talvez seja a figura humana mais antiga do mundo.

Exposição “Emoções e Visões” na Galeria de Arte Moderna de Verona

história de nascimento Galeria de Arte Moderna Achille Forte disse em novo Percurso de exposição de mais de 150 obras. É assim que a paixão pela arte e a visão de longo prazo de Ugo Zannini, Aquiles Forte, Liesco Magnato e Giorgio Cortenova, quatro figuras essenciais do GAM e sua identidade, são apresentadas ao público em uma exposição especial com curadoria de Francesca Rossi. Patrícia Nuzzo.

Ensaios de arte na Villa Venier

A terceira edição do “Botão de Arte”festival de verão que promove Artistas residentes em Sommacampagnahospeda suas obras nos quartos térreos de sua bela Villa Venere, De 15 de julho a 4 de setembro de 2022. Os artistas, selecionados após edital, vão circular a cada dez dias nos salões da vila aristocrática do século XVIII, coração pulsante da oferta cultural de Sommacampagna e liberada pelo município.

Vasos antigos no Museu Arqueológico

O charme do bokeru etrusco exibido em Museu Arqueológico do Teatro Romano. Aberta ao público, na sala destinada às exposições temporárias, a nova exposição em “Vasos Antigos”, com curadoria de Margherita Paula, que dedicou especial atenção à cerâmica etrusca. Aberta até 2 de outubro de 2022, uma secção exibe algumas das peças mais memoráveis ​​da coleção de porcelana pré-romana, cerca de oitenta vasos dos séculos VII a IV a.C., que fazem parte da rica coleção arqueológica. O museu normalmente não é exibido ao público.