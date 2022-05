Jethro faleceu aos 31 anos

Jethro nasceu em Melbourne em 1991, filho de Nick e sua mãe, Beau Lazenby, mas só descobriu como Nick era seu pai quando tinha oito anos. Dez dias após o nascimento de Jethro, o segundo filho de Nick, Luke, nasceu de sua primeira esposa, Vivian Carneiro.

“Foi um momento difícil, mas no final foi ótimo. Arrependimento eterno, não tive muito contato com o Jethro nos primeiros anos, mas agora tenho um ótimo relacionamento com ele”, disse Keef, após voltar a ver o filho.

O menino foi recentemente diagnosticado com esquizofrenia.

No início deste ano, ele foi preso por agredir sua mãe, Beau, em Melbourne, e na semana passada ele foi libertado sob fiança do Melbourne Remand Center, com instruções para se submeter a tratamento com drogas e evitar contato com sua mãe por dois anos.

Ao ler os compromissos de conformidade com o Jethro, acabei de aparecer através do link do vídeo.

Em 2018, a jovem modelo já havia sido condenada por agredir a então namorada.

Cave tem outros dois filhos, Luke, 30, de seu primeiro casamento com Vivian Carneiro, e Earl, 21, de seu casamento com Susie Beck.