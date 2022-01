Modelo Valentina Bouscardin morre de complicações da Covid: ela tinha 18 anos

A jovem, que estava internada em um hospital em São Paulo (Brasil), desenvolveu um coágulo sanguíneo causado pelo vírus Corona. Contratei-o nas férias de Natal.

modelo brasileiro Valentina Bouscardin Ela morreu aos 18 anos devido a complicações da Covid. Ela foi levada para o hospital em São Paulo, Brasil. A versão em português da CNN, que noticiou o jornalista brasileiro Felipe Campos, confirma a triste notícia de sua morte. A mãe, Marcia Boscardine, apresentadora do programa que também trabalhou como modelo e atriz, foi a primeira a noticiar a morte da filha nas redes sociais, e postou uma foto das duas junto com estas palavras: “Foi com muita dor para me despedir do amor da minha vida. Adeus Valentina Boscardine Mendes Que Deus te receba de braços abertos. Minha filha, eu te amarei para sempre. Um anjo sobe ao céu.”

acidente vascular cerebral fatal

Valentina foi vacinada com duas doses da vacina Pfizer e não apresentava nenhuma condição médica pré-existente. A jovem de 18 anos supostamente contraiu Covid durante as férias de Natal com gravidade: a princípio desenvolveu pneumonia, e depois foi levada para o hospital em São Paulo, sua cidade. Logo a situação piorou e ela morreu no último domingo: o derrame foi fatal, Campos, amigo da família, assegurou: “Valentina estava pronta para embarcar na carreira internacional, que tristeza. Descanse em paz, Valentina”.

Quem foi Valentina Bouscardin?

A jovem fazia parte da agência de modelos Ford Model Brasil em São Paulo, que confirmou a notícia de sua morte à mídia local. Ele também trabalhou para marcas como Valentino, Armani e Christian Dior. Mais tarde, ela se especializou em comerciais antes de trabalhar como radialista e jornalista na indústria do entretenimento.