Homens e mulheres, Marcello conta o que aconteceu com Gianni e Tina

Marcelo Messina Ele foi um dos heróis Trono Over A partir de homem e mulher, notado principalmente por seu curto relacionamento com Ida Platano.

agora mesmo Marcelo está sendo Trabalhando romanticamente com Viviana, uma mulher que ele conheceu há cerca de dois meses e começou o ano novo em nome do amor. entrevista por mais mulher, o ex-jóquei falou sobre sua experiência no programa de namoro e focou principalmente em Platano E sobre as críticas que recebeu durante os vários episódios.

Em primeiro lugar, então Messina Revelar se ele ouviu ou não Ida Após o programa:

A relação era amistosa, nos despedimos na transmissão. Mas não ouvimos um do outro desde que você partiu.

Ainda sobre as críticas de Armando EncarnadoEu declarei:

Eu não sei o motivo. Ele tinha uma aversão por mim. Talvez porque eu era tudo não é ele. Não tenho nenhum ressentimento em relação a ele. Nunca houve uma explicação entre ele e eu. Tudo o que vi foi o que aconteceu. Ele estava sempre me atacando. Isso me faz pensar que eu poderia ter roubado o show um pouco, mas eu não sei.

Mas não tudo. Por que durante a entrevista Marcelo também falar sobre Gianni Sperti – que falou muitas vezes contra ele – e que Tina CibulariE contou o que aconteceu durante o último episódio em que esteve no estúdio:

Na minha opinião no final é Gianni quem – qual Tina Eles mudaram de ideia sobre mim. Agora eles sabem que sou justo e limpo. No último episódio de Clarification eu pude conhecê-los e trocar palavras rápidas, nos momentos em que não estávamos em um quadro, e acho que eles entenderam que eu estava limpo. Eu estava lá com o objetivo de encontrar o amor.

ainda:

quando eu encontrei Viviana Não adiantava continuar, como muitos fazem só para ver. Naturalmente, estar no programa deve ser bem sucedido. Homens e mulheres são assistidos por muitos italianos e têm uma taxa muito alta. Mas ser justo significa estar genuinamente interessado em encontrar o amor. Também por respeito Maria de Filippi E para toda a produção. Nós só a conhecemos durante as gravações, não nos bastidores, mas um grande sentimento foi criado imediatamente e ela me entendeu. Mas mesmo com aqueles que trabalham conosco nos bastidores, nunca posso desrespeitá-los. Por isso, assim que encontrei uma mulher lá fora, fui honesto.

Finalmente, a questão de por que ele encontrou a mulher certa enquanto ainda era criticado homem e mulherE ele respondeu imediatamente:

ênfase. Mas quando não conheço e vivo suas histórias de amor, não posso julgá-los. Parece estranho para mim que no longo prazo, que dura de 4 a 10 anos, você não conhece a pessoa certa mesmo fora do show. No entanto, não há dúvida de que o software fornece muitas informações e ajuda você com isso também. Eu poderia ter continuado a participar homem e mulher quando eu conheci VivianaMas arrisquei e deixei tudo para ela.