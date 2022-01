Eu disse não ao Pupa e ao nerd tenho outros projetos

A data já está marcada para a próxima primavera do Italia 1, quando a popular variedade estará de volta ao ar A pupa e o nerd. Esta nova versão do programa histórico de entretenimento foi produzida em colaboração com Endemol Shine Itália De alguma forma, retornará às suas origens, de fato, depois de se tornar a última série que o viu se tornar mais um produto de edição fora do estúdio, esta edição de 2022 retornará ao estúdio. O programa, de fato, de acordo com as reconstruções mais confiáveis ​​sobre sua configuração, será transmitido do estúdio e possivelmente também ao vivo. Depois de tudo Bárbara Dorso, que voltará a liderar tarde 5 E a pessoa que vai liderar a nova série de Pupa e o nerdEle sempre faz o seu melhor em transmissões ao vivo e em estúdio, e desta vez ele quer fazer coisas realmente grandes. Muito tem se falado ultimamente sobre quem fará parte da equipe para esta transmissão, principalmente os jurados/líderes de opinião que de alguma forma terão que digitalizar os diversos momentos do programa. Entre os nomes que circularam nas últimas horas há também um nome Christian Malgoglio, especialmente relançado por hoje Quem fala sobre o noivado antes Conjunto de mídia Para levá-lo a participar do programa. Bem, sobre isso TvBlog Ele queria chamar o jurado do Rai1 Night Show na noite de sábado ao vivo assim e assim Para ouvir de sua voz como as coisas estão indo. Veja o que Malgioglio nos contou sobre a notícia de seu envolvimento na nova versão de Pupa and Nerd:

Não é assim, não vou participar do Pupa and Nerds. Entraram em contato comigo mas infelizmente tive que recusar o convite, pois tenho outros projetos futuros que não são compatíveis com a participação neste programa, que considero muito bacana e interessante. Meus sinceros agradecimentos à Mediaset e à Bárbara pelo convite, mas como disse tenho outros projetos em minha futura carreira. Boa sorte para quem quiser.

Esta é, portanto, a recusa de Cristiano Malgioglio em relação à sua participação na nova edição do Pupa e o nerd. De acordo com o que apuramos, o novo projeto que Malgioglio menciona poderia ser a sua participação como jurado em um show de talentos que será transmitido em uma das emissoras de TV portuguesas. Seremos mais precisos sobre isso no futuro. Até o Piero Chiambretti, que já apresentamos a vocês há algum tempo, estava prestes a fazer parte da nova série de Pupa e Nerd. Para a equipe do show, tudo está realmente em andamento. Nomes sendo negociados como jurados/líderes de opinião, conforme mencionado pelo site binho . blog Eles são Simona Izu, possivelmente com seu marido Ricky Tognazzi, então haverá a bela e talentosa Antonella Elia, então por que não renascer “Reborn” Laura Freddy e a show girl Flavia Vento, esta última equilibrada entre o papel de comentarista e o de Pupa , ambos os papéis ela pode preencher com plena dignidade artística. Não está excluído que se possa caçar no universo infinito fora Irmão mais velho vip.