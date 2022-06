Asus promove José Antonio Ramos Calamonte a CEO

Asus Aposta em um recurso interno para orientar o relançamento da marca e a promoção do atual Diretor Comercial a CEO José Antonio Ramos Calamonte. Ele também nomeou um novo presidente Joren Lindemann.

Comentando a nova nomeação do presidente cessante, Ian Dyson Ele disse: “Jose é a pessoa certa para liderar a Asos para o próximo estágio de crescimento. Desde que ingressou na empresa, ele fez uma enorme contribuição, impulsionando mudanças do ponto de vista comercial e trazendo nova energia e entusiasmo para o produto e frente comercial. ”

Calmonti juntou-se à ASUS desde Jeans Salsa, empresa portuguesa líder no setor da moda, onde exerceu funções de CEO durante quase dois anos. Ele é um especialista em varejo internacional, com 18 anos de experiência em marcas como InditexE a espírito E a Carrefour EspanhaDepois de iniciar sua carreira em McKinsey.

acontece em Nick PeytonDiretor liberado em outubro passado de Asus Após 12 anos, inicialmente como CFO e depois, nos últimos seis anos, como CEO.

Após sua saída, o e-commerce de moda britânico começou a procurar um novo CEO e pensou nisso Rob HattrellResponsábilidade de ebay Na Europa, que acabou rejeitando a oferta.

Quanto a Jürgen Lindemann, ele ingressou no Conselho de Administração da Asos como Diretor Não Executivo em 1º de novembro de 2021 e sucederá Ian Dyson como Presidente a partir de 1º de agosto de 2022.

A empresa disse que Lindemann tem uma profunda experiência na liderança de empresas digitais. Além de seu papel no conselho de administração da Asos, ele é atualmente o chefe do mercado online Mintocom sede na Dinamarca, e membro do Conselho de Administração Bambuser AB.

Ele era o presidente e CEO da empresa faixa etária modernauma empresa sueca de entretenimento digital, renunciou recentemente ao seu conselho de administração Zalando Após cinco anos como administrador não executivo.

Em abril passado Asos Publicou uma atualização sobre o progresso nos seis meses encerrados em 28 de fevereiro. A receita do e-tailer britânico aumentou 4% a taxas de câmbio constantes, pouco mais de £ 2 bilhões (+1% em valores atuais). Por outro lado, o EBIT ajustado total atingiu EGP 26,2 milhões, uma queda de 77% em relação ao primeiro semestre do ano anterior, e a margem EBIT diminuiu de 5,9% para 1,3%.

Para 2022, a Asos mantém sua previsão de crescimento entre 10% e 15% e ganhos ajustados entre £ 110 milhões (€ 131,8 milhões) e £ 140 milhões (€ 167,8 milhões). Isso apesar da suspensão de suas atividades na Rússia, onde gera cerca de 4% da receita.

