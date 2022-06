Maria decidiu, é o primeiro nome tronista

escrito por Marta Vitolano o

Segundo alguns rumores, vazou aqui quem poderia ser o novo tronista na próxima edição de Homens e Mulheres.

Esta é a versão mais recente do homem e mulher Terminou há algumas semanas e os fãs já estão ansiosos para a próxima etapa. Ainda falta muito, mas eles mal podem esperar para saber todas as novidades que os aguardam, desde os novos tronistas até os heróis de Throne Over. Mas, a esse respeito, quem estará na nova versão do programa de namoro Canale Cinque? Maria de Filippi com sua equipe Você já partiu para encontrar o novo tronista e o novo tronista. Muitos nomes apareceram nas últimas semanas e nos últimos dias na internet e nas redes sociais, muitos rumores sobre isso. Os próprios fãs sugeriram potenciais candidatos, incluindo velhos conhecidos do programa. Mas quem será o escolhido? Alguns nomes já foram identificados?

Homens e mulheres, Maria já decidiu: aqui está o primeiro tronista

Após o sucesso desta última edição masculina e feminina – confirmando o impressionante número de seguidores que a transmissão teve por anos – os fãs mal podem esperar para ver o que a próxima edição reserva. Quanto às garantias no trono, há rumores na web que Gemma Galgani, Ida Platano e Armando Enchernato são quase certos. Muito se falou sobre uma suposta despedida de Gemma Galgani, mas no momento eram apenas rumores e nada foi confirmado.

Quanto a Riccardo Guarnieri, não se sabe se ele pode retornar ou não após o que aconteceu com Ida Platano. O mesmo para Fabio Nova e Biagio Di Maro.

Passando para o trono clássico, como mencionado, há muitos nomes em disputa Para um lugar tronista desejável. Os fãs têm certeza de sua escolha: Lily Pugliese, Andrea Della Sioba e Federica Aversano. É necessário entender se Maria De Filippi considerará algum desses ou escolherá personagens completamente novos.