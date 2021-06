Barbara D’Urso vítima de um perseguidor: ‘Meu estilo de vida mudou, infelizmente’

Barbara Dorso: Michelle Canfora, crianças, programas de TV, idade

É um momento difícil para Barbara Dorso: ela encontrou a querida apresentadora Para lidar com um perseguidor O que enfraquece sua calma por um tempo e arruína sua vida.

D’Urso teve que se apresentar como parte lesada no tribunal perante um juiz de Roma: muitos comentários inadequados abaixo das fotos postadas nas redes sociais, mas o que pareciam frases de mau gosto logo se transformou em outra coisa.

Apresentador Na verdade, ela viu o homem embaixo de sua casa e recebeu ameaças muito graves dele, que ela disse ter ficado visivelmente abalada após a sessão:

Apesar das advertências e do julgamento, suas ameaças aumentaram. “Vou cortar sua cabeça”, ele escreveu para mim, e eles me disseram que o viram em minha casa e tiveram que contratar um guarda-costas para se sentirem mais seguros. Meu estilo de vida mudou, não nego que estou com medo.

Tudo começou em 2017, quando o homem com o nome Basisolar, co-transportado por Barbara Dorso. A partir desse momento, o cataniano de 36 anos começou Fingindo ser filho adotivo do apresentador de TV.

Premonição de que com o tempo isso se tornou cada vez mais inquietante para a apresentadora, a ponto de ela chamar algum jornal para uma entrevista com ela como o filho “secreto” de Dorso. O homem se comunica não apenas com Barbara Dorso nas redes sociais há quase três anos, mas também com seu filho, um cirurgião que mora nos Estados Unidos.

O perseguidor também escreveu para Jianmaoro, o filho do dono da casa, mensagens como: “Oi irmãozinho, tudo bem? Diga à mamãe que voltei.” Mas não só: tentou ligar para ele no trabalho, apresentando-se da seguinte forma: “Sou filho adotivo de Bárbara Dorso, preciso falar com meu irmão.”

Recentemente, o stalker, além de ameaçar o host online, começou Também para atacar a equipe editorial com telefonemas مكالمات A partir de tarde 5 e Dominica Live. Quanto ao homem, o juiz Valerio de Goya arranjou um laudo psiquiátrico para ele e adiou para a próxima audiência marcada para 14 de outubro.

O cara não será novidade para episódios desse tipo: uma aparição anterior em vários salões de TV, ele já está sob investigação por assédio contra ele. Nina Muric.