Ataque ao Pro Vita: Retorno da atmosfera dos anos 70

O violento ataque à sede da associação Pro Vita e Famiglia, cometido pela associação “transgénero” Non Una di Meno à margem da manifestação que apelou nominalmente contra a violência contra as mulheres no passado sábado, 25 de novembro, em Roma. , o terrível ataque alegado Esse ataque, que utilizou uma linguagem que lembra as piores conspirações terroristas da década de 1970, representa não um resultado incidental, mas o culminar lógico da campanha política da qual esta manifestação, como muitas outras, fez parte. Uma campanha que nada tem a ver com a defesa das mulheres da violência, mas sim uma clara tentativa de ataque ideológico e de desestabilização política e cultural.





Temos que pensar cuidadosamente sobre o que aconteceu na Itália a partir de 18 de novembro, data da descoberta do corpo de Julia Chichetin, assassinada em péssimas circunstâncias pelo ex-namorado. Aproveitando as emoções despertadas por aquele único episódio de notícias policiais, um bloco político coordenado de mídia lançou uma operação de propaganda sensacional – já preparada através de meses e anos de doutrinação violenta com o mesmo efeito em todas as sedes de cultura e entretenimento – que foi retratada como uma Para as mulheres, é um estado “patriarcal” povoado por hordas de homens violentos, opressivos e controladores, algo que todos os homens são coletivamente ordenados a fazer. Minha culpa E um pedido de desculpas (e muitos infelizes, para exibirem o seu feminismo, colocaram-se nesta exibição digna da URSS sob Stalin).





É uma representação completamente divorciada da realidade cotidiana, a partir de dados mensuráveis, de estatísticas, que pelo contrário convergem em apontar o nosso país como um dos países onde ocorrem menos “feminicídios” e violações na Europa. É descaradamente e deliberadamente hipócrita, porque não consegue identificar que uma componente estatisticamente significativa da violência contra as mulheres – em Itália, como nos países nórdicos – está ligada à migração de países onde, em contraste com as sociedades europeias contemporâneas, a posição das mulheres está num estado de subordinação, ao domínio de uma sociedade “patriarcal” no pior e mais violento sentido da palavra.





Não é por acaso que os incidentes de violência contra as mulheres estão na primeira página. Os meios de comunicação, que atraem hordas de artigos condenatórios, são exclusivamente aqueles que consideram os homens indígenas italianos como responsáveis, enquanto os perpetrados por imigrantes são sistematicamente minimizados e reduzidos a pequenas notícias, enquanto a nacionalidade do perpetrador não é mantida em segredo.





Por outro lado, o curto-circuito se dá entre esse terrível coro “antipatriarcal” e o relativismo cultural Igualmente predominante no nosso “progressismo” local, com as suas ramificações da migração terrestre, é bem destacado pelo facto de o tema da “violência estrutural contra as mulheres e as subjetividades livres” ter sido associado à manifestação “feminista” romena acima mencionada, é não é claro com base na lógica The twisted, aos ataques violentos contra Israel, ao completo silêncio sobre a horrível violência contra as mulheres cometida pelo Hamas, ao apelo a mais imigração, sem sequer considerar o problema de, entre outras coisas, a relação entre o fundamentalismo islâmico e a mulher. Opressão.





Uma onda de doutrinação tão inescrupulosa e desonesta Isso pode ser explicado, na minha opinião, em duas linhas básicas. A primeira é a vontade precisa por parte da oposição política que lhe está ligada o actual Mídia e culturalmente, atacar o governo de Giorgia Meloni sob qualquer pretexto, e fabricar e explorar qualquer notícia contra ele: neste caso, apontar o atual poder executivo como responsável “independentemente” de qualquer abuso infligido ao sexo feminino, como conservador, de direita, Então Chauvinista (embora liderado por uma mulher, que neste caso está privada da sua sexualidade, como “traidora”). A segunda é explorar todas as oportunidades do bloco acima mencionado para importar e impor, de forma forçada, ao nosso país todos os aspectos da ideologia progressista. eu acordo atualmente A hegemonia nos países anglo-saxónicos baseava-se na subjetividade completa e na rejeição de todas as estruturas naturais da família e da sociedade. Uma importação que consegue, precisamente quando impulsionada por respostas emocionais, superar a resistência do bom senso inicial típico de países com tradições católicas mais sólidas, dotados de estruturas familiares mais coesas, e nos quais a secularização radical chegou mais tarde e de forma mais silenciosa, provoca dramáticas deslizamentos de terra, com confrontos caracterizados por uma violência incomum (como aconteceu em outros países semelhantes, como Espanha, Portugal e Irlanda).





A combinação desses dois componentes nos ajuda a estabelecer o contexto A enorme disparidade entre a natureza dos factos e a tensão política desproporcional que se desenvolveu sobre eles nas últimas semanas. Acima de tudo, ajuda-nos a compreender porque é que alguns manifestantes “anti-patriarcais” consideraram isso uma explosão normal e justificada de violência contra uma associação católica que luta contra o aborto, a eutanásia, a doutrinação gay nas escolas e úteros para alugar.





Isto está claramente a acontecer por causa daqueles que abraçaram a campanha ideológica para criminalizar a Itália Sendo um Estado “patriarcal”, não está interessado em promover uma prevenção eficaz e eficaz da violência contra as mulheres. Eles só querem atacar a família natural, a paternidade e a fertilidade de todas as maneiras. O seu inimigo são, antes de mais, os cristãos e todos aqueles que continuam a preservar a continuidade da nossa civilização com as suas raízes. Seu objetivo, em sintonia com os fanáticos eu acordo O que pedem desculpas é a redução da sociedade a uma soma desconexa de indivíduos isolados, impressionáveis, desconfiados uns dos outros, incapazes de qualquer relacionamento sólido, comprometidos apenas com a busca obsessiva de satisfações egoístas e passageiras.