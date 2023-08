Chiavari: Dia de 2023, hoje a chegada dos jovens da diocese a Portugal

O grupo partiu na noite de sábado, vindo de Chiavari, rumo a Barcelona, ​​​​onde foi realizada ontem a primeira etapa

Emoção e medo entre os 200 jovens da diocese que chegam hoje, segunda-feira, 31 de julho, a Portugal para iniciar as jornadas da Jornada Mundial da Juventude. O grupo partiu na noite de sábado, vindo de Chiavari, rumo a Barcelona, ​​​​​​onde foi disputada a primeira etapa ontem, domingo, 30 de julho. Hoje a viagem de autocarro continua rumo a Portugal: com destino ao Algueirao Mem Martines, onde os jovens da diocese ficarão alojados nos espaços de uma escola com os seus coetâneos de Génova.

Bishop chegará a Portugal na manhã de quarta-feira, mons. Gimpólio Devaseneque chegará aos meninos de avião com o Arcebispo de Gênova Mark Puckett. A festa italiana realiza-se em Lisboa às quartas-feiras à noite no Paseo Marítimo de Algés. A transmissão ao vivo da noite é transmitida pela Tv2000 no canal 28 às 21h.

O âncora diocesano Teleradiopace acompanha de perto as datas da JMJ com os âncoras Maurizio Garreffa e Luigi Canu. Além da transmissão em direto de Portugal nos espaços de informação, a partir de hoje e durante toda a semana às 21h00 no Telepace 1 no canal 12 diários do dia (com reprise às 23h15).