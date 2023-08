Dançando com as estrelas quebradas: “Gateway Phone”. Controvérsia violenta a poucos passos da estreia

Dançando com as estrelas, a próxima edição está prestes a terminar e a polêmica já começou. Nós estamos falando sobre portal de telefone.

Realmente há muita expectativa para ver os competidores competirem na pista com seus mentores Dançando com as estrelas. Afinal, o programa de dança de sábado à noite no RaiUno, que ela conduz, é incrível Millie CarlucciEle é uma das pessoas mais simpáticas de todos os tempos. muito de mim reviravoltas Isso nos dá, especialmente durante finais.

O ano passado causou muita discussão Triunfo da jornalista do TG1 Luisella Costamagna depois ré. O prêmio especial foi para Gabriel Garcoque para muitos foi o vencedor moraledição 2022, que terminou apenas um dia antes do Natal. Muita coisa aconteceu nos últimos meses discussão No júri assustador.

Até agora ainda não fui revelado oficialmente nomes quem vai fazer parte. Ela também tem rumores de ser capaz de ver o papel de um jurado Bárbara DursoEspecialmente depois que foi anunciado que ele não estaria mais no comando de seu poço histórico. Nós estamos falando sobre cinco da tardeque você vai testemunhar a partir do mês setembro de 2023 gerenciar Myrta Merlin.

Dançando com as estrelasCondição da superfície portal de telefone

millie Trabalha em um ritmo para dar Visão notável Ele se alimenta de seus fãs. Com um vídeo partilhado no F.Agosto Como o nome revelou O primeiro competidor na corrida. Isso foi recebido com deificação corações palpitantestambém comentários incríveis Por muitos fãs de streaming, até mesmo um deles ele tinha que dizer.

Não para um competidor que está fazendo hora extra Ricky Tognazzicom quem já havia trabalhado Carlucci para O cantor mascaradoOnde ele compartilhou com sua esposa Simona Ezzo na máscara de segunda-feira o banheiro. Na verdade, alguém fez o T ressurgir do passadoPortal do telefone. lá controvérsia Foi introduzido a poucos passos de distância da primeira aparição.

A controvérsia é apresentada

Esta definição significa um Aconteceu no ano de 2022. O competidor está na corrida para chamar o juiz Wild Lucarelli Ele era Dario Cassini. Ela não gostou muito da verdade e daí surgiram fortes polêmicas. Na verdade, parece que ele queria suavizar de alguma forma, para não ser tão criticado após sua performance na pista.

Ricky Tognazzi primeiros competidores #Dançando com as estrelas Sempre generoso e sociável, espero que não entre em contato com os árbitros pessoalmente ou abra um novo portão de telefone 📞 – Dominic Marucci (@dominicomarock) 15 de agosto de 2023

Nas redes sociais já se começa a sussurrar, com a já referida chegada Ricky TognazziIsso pode ser repetido. A provocação foi lançada pelo jornalista Rai Uno Dominic Marrocosque argumentou que um ator é sempre um homem generoso E flexível. Em todo caso, ele esperava não entrar em contato com os juízes pessoalmente, em nome de sua maneira de ser, mas simplesmente para dizer olá.