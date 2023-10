Poker na Sampdoria e a resposta à Roma

lá Mulheres da Juventus Ele conquistou sua segunda vitória no torneio contra Sampdória. as garotas Montemurro Eles conseguiram encontrar os três pontos Para dar uma resposta Roma, Avançando triunfantemente contra como. Os Bianconeri administraram bem o primeiro tempo e conseguiram assumir a liderança Garbino Para os vinte. No segundo tempo, o gol saiu de cobrança de pênalti Vir, Depois do erro que ele causou Perud Magnin. Porém, após empate em 1 a 1, a Juve acordou Bernstein Show, foi o holandês quem marcou o gol de 2 a 1 e depois o gol final do pôquer. O gol de Christiana também chegou pelo meio Eles andaram. Apesar de terminar a partida com dez jogadores por expulsão Gunnarsdottir (Para duplo amarelo) A equipe orientada por Montemurro conseguiu administrar a vantagem e fechar a partida.

O Milan alcança sua primeira vitória em Nápoles. Empate entre Sassuolo e Pomigliano

Não é só o Montemurro Juventus que entra em campo neste domingo pelo futebol feminino. o Milão Por Maurício Ganz Ele alcançou sua primeira vitória no campeonato contra Nápoles. No geral, um jogo equilibrado que foi decidido por um golo com o tempo a esgotar-se. Laurent Ele marcou o gol da vitória aos 96 minutos graças a uma assistência de Grimshaw. Os rossoneri conquistaram os primeiros três pontos da temporada após perder para a Roma, enquanto os Bills permaneceram com zero pontos dois dias depois. Na outra partida, terminou empatado Sassuolo E Pomigliano. Tudo aconteceu no segundo tempo: Harvey Ele levou os Bells para frente, mas aos 59 minutos houve o empate imediato com Sabatino. As duas equipes avançaram para um ponto na classificação.

resultados