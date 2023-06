Mestre, o leme das viagens do Explora foi entregue a Leonardo Massa

Leonardo Massa Ele também liderará o mercado italiano de Explorar excursões. Diretor Geral para a Itália MSC Cruzeiros Aliás, desempenhará também o mesmo papel para a nova marca de Luxury Holidays at Sea – que se estreará brevemente – criando sinergias mais efetivas a favor dos operadores turísticos.

lá Seção de cruzeiro Do fato de que o Grupo MSC decidiu apoiar melhor sua comunidade de parceiros de negócios na Itália, combinando as funções de vendas e recursos de outras marcas Explora Journeys sob a mesma estrutura.

o acordes comercial existindo comigo um parceiro do setor manteve-se inalterado. Da mesma forma, as condições de venda das duas marcas permanecem separadas e inalteradas no futuro.

“Esta é mais uma prova de como o MSC Group pretende desenvolver o relacionamento com parceiros de negócios, que têm desempenhado um papel fundamental em nosso crescimento até o momento e continuarão a fazê-lo com ambas as nossas marcas”, disse ele. Pierfrancesco Fago, CEO da MSC Group Cruise Division – Esta estrutura simplificada proporcionará um melhor acesso aos operadores turísticos, especialmente aos consultores de viagens, gerando benefícios para todas as partes envolvidas. Mais importante ainda, permitirá que as operadoras de turismo se beneficiem de nosso investimento contínuo em ambas as marcas e, dessa forma, cresçam”.

mesmo tipo de Aproximando Também será certificado na França, Espanha, Portugal, Reino Unido, África do Sul, Brasil, China e Japão.

primeiro navio, explora opartirá em sua viagem inaugural em 17 de julho de Southampton, Reino Unido, para uma viagem de 15 noites pelos fiordes noruegueses e além do Círculo Polar Ártico, chegando finalmente a Copenhague.

“Eu sou excitado Desta nova função e agradeço à empresa a confiança que depositou em mim e na equipe para promover a nova marca de luxo da divisão de cruzeiros, cujo primeiro navio, construído pela Fincantieri na Itália, se prepara para zarpar em julho – Comentários de Leonardo Massa – ofertas de mercado otimismo e um forte interesse em viagens de luxo, férias e destinos inusitados e selecionados que podem ser alcançados em navios de altíssimo padrão em termos de serviço e sustentabilidade. Aceito esta tarefa com grande determinação e entusiasmo, e estou confiante de que o mercado italiano poderá apreciar esta nova oferta de férias de luxo incomparáveis.”

Quente, diz Massa novo riscoÉ um desafio a mais, e é emocionante para quem trabalha nesta empresa há 20 anos estar envolvido em um projeto que acaba de começar. Haverá uma organização dedicada: uma força de vendas dedicada, centro de contato e relações públicas, estrutura de marketing e publicidade, enquanto recursos de marca adicionais dedicados apoiarão as operações em cada mercado, garantindo o sucesso imediato desta nova abordagem. Implementaremos todas as sinergias possíveis com o know-how e a marca da MSC”.

Qual produto você oferece?

“O que não existe no mundo dos cruzeiros hoje, então não estou interessado em comparações com outras empresas de luxo. Posicionamo-nos no segmento de férias de luxo com o objetivo de nos tornarmos numa alternativa viável de férias para o target deste cliente. O primeiro navio chegou e queremos que todos que já nos conhecem como MSC saibam dessa novidade, uma nova oportunidade. O nosso objetivo é comunicar da forma mais correta possível para chegar a todos os clientes que tiram férias de um determinado padrão e que ainda não consideraram a MSC e os nossos navios como um destino potencial. Achamos que eles podem nos escolher.”

Como você descreveria o luxo do Explora?

É inspirado no alto padrão do hotel, com uma vantagem: enquanto no quarto do hotel você tem sempre a mesma vista, conosco você pode ver o nascer do sol, o pôr do sol e uma vista diferente todos os dias. Porque nossa câmera está se movendo. Teremos suítes de luxo com hóspedes que são os heróis das férias, que escolhem horários e modos como um hotel de luxo. Nove propostas de restaurantes estão incluídas no preço. Variedade de salões para se deslocar para entretenimento com base em seus gostos musicais. Especialistas marítimos a bordo. Há apenas um restaurante pay-per-view a bordo, onde chefs de destaque se revezam, começando por Uliassi. Repito, só se compara a hotéis de nível superior, com atendimento insano – estou pensando em Quisisana em Capri por exemplo – com a diferença de estar em um iate de luxo conforme as paisagens e os destinos mudam. Oferecemos quartos de qualidade não inferior a 32 metros quadrados, todos com varandas, incluindo catering ao custo do bilhete e ainda almoços e jantares no quarto para quem quiser ».

O que você espera na frente de preço?

“Estamos definitivamente em uma faixa de preço importante, mas para nossa meta de alto gasto, oferecemos tarifas com tudo incluído totalmente acessíveis. Faça uma comparação, no mesmo período, com um hotel de luxo e você verá.”