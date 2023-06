Paolo Bonolis e Sonia Broganelli anunciam separação – Corriere.it

Paulo Bonolis E Sônia Broganelli Eles anunciam a separação, após 21 anos de casamento e três filhos.

Os rumores de separação partiram da indiscrição de Dagospia, postados em 12 de abril de 2023. Os dois negaram a notícia, postando um vídeo juntos nas redes sociais. Eles agora explicam sua escolha: “(Nós nos recusamos a) retomar o que era nosso – diz Bruganelli – tudo bem sermos julgados porque somos figuras públicas, mas também poderíamos ter sido separados um do outro e não querer dizê-lo” . E Bonolis: «A notícia era que deveríamos ter sido os primeiros a dar os funcionários. Mas no mundo fantástico de Gossipland, as pessoas se prendem vampiricamente à vida de outras pessoas, negligenciando sentimentos, emoções e filhos.

Já em setembro de 2022, Broganelli disse ao Al Corriere della SeraEla e Bonolis dormiam em casas separadas: «Dormir em quartos separados é sinal de civilização! Mas vamos além: estou arrumando minha nova casa, onde vou morar sozinha com Adele. Sylvia fica com ele. para ter certeza! Mas em diferentes edifícios comunica através de uma porta dupla na varanda. É o segredo de ficarmos juntos por toda a vida.” Sobre isso, em entrevista ao ego Ele acrescentou: “Quando a casa vizinha à nossa ficou disponível, percebi que poderia ser conveniente ter espaços separados. Mas para mim ainda vale o que diz a canção de Califano: “Não descarto voltar”. Bonolis respondeu: “Califano está morto. O amor é complicado, mudaNão é só “daje de heel e daje de toe”. Espero encontrá-lo o mais rápido possível.

Sobre como o amor mudou, os dois disseram: “Dizemos adeus e dizemos bom dia nos beijando novamente agora”. Bonolis: “Beijos vêm e vão.” Falando sobre o que levou ao recente rompimento, Broganelli disse: “Não consigo mais viver com entusiasmo por algumas das coisas que fazem parte de um relacionamento. Desde a morte de meu pai, previa o vínculo que me unia a ele e a Paolo, que assim se tornava amigo e confidente. Quando ficamos noivos eu tinha 23 anos, ainda não tinha me formado, ele era um cara. É somente com o tempo e diante de certas circunstâncias que tomamos consciência de nossas diferenças. Por exemplo, o Paulo sempre foi muito romântico e muito emotivo, ao contrário de mim, que não sou nada assim.

Quando perguntado se você crianças – Silvia, 20, Davide 19 e Adele 15 – Compreendendo o que se passava na relação dos pais, Broganelli respondeu: “Na verdade não, porque Paolo é um pai e marido maravilhoso. O que sempre me surpreende nele é a liberdade não tirou dos outros, mas ensinou aos nossos filhos que cresceram nos vendo passar por brigas e dificuldades sem perder o respeito e o amor”. sofrer.”