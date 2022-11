Micol Incorvaia, no GFVip cantando ‘Black Face’: o perigo da exclusão – Corriere.it

A partir de Federica Banderali

A influenciadora, irmã de Clésia Incorvia, cantou o ícone da propaganda fascista pouco antes da transmissão ao vivo na noite de quinta-feira. Pessoas sociais exigem medidas de produção

Há uns dias entrei na casa do Big Brother Vip mas Micol Incorvaia já está a fazer as pessoas falarem: a poucos minutos da live de quinta-feira à noite – enquanto preparava os concorrentes para cabeleireiro e maquilhagem – o influenciador cantou “Black face”, uma ideia que se tornou um símbolo de propaganda fascista ao longo do tempo.

A desqualificação é pedida em voz alta

Alguns segundos não passaram despercebidos pelos telespectadores mais atentos e também pela audiência das redes sociais que exigiu uma medida de desqualificação do concorrente. Pedimos a desqualificação de Micol Incorvaia que canta a Face Negra, um hino ao Fascismo, a página mais feia da história italiana. Uma mensagem muito ruim para milhões de espectadores. Lembramos que o crime de fascismo na Itália escreve um usuário do Twitter para indicar um pedido de providências a serem tomadas pela produção. Micol entrou na casa no dia 3 de novembro e realmente falou por si mesmo, sempre no tema da desclassificação, quando contou a outro competidor, Giale de Don, como o público o via do lado de fora da casa. Violação do regulamento.