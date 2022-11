A opinião de Issa no episódio 11/10/22

No entanto, estou começando a pensar que é uma trama, como a equipe editorial A partir de homem e mulher Ele quer testar a resistência do espectador e é por isso que depois de cortar três episódios estrelados por DI FILA. Ida Platanohoje estávamos três quartos de um episódio depois rouco, e mais perturbado do que o habitual, Gemma Galgani.

Este é, objetivamente, o relé Ida–jóia Não pare por 4 episódios são as coisas que se todos nós eventualmente sobrevivermos, entraremos no Guinness Book of Records, eh.

A propósito, não sei se você percebeu, mas agora plátano isso é uma mulher mostra que quando Rainha Maria Pergunte a ela sobre o lançamento jóia Contudo FrancoEla recusou a ordem em meia frase e tentou retomar a posse de outro bloco para focar, falando sobre os supostos diálogos e piscadelas à distância entre Alexandre E a Roberta.

Quero dizer, você entende? neste ponto Ida Ela é a discípula que não só superou o mestre, mas realmente quer agarrar tudo e não deixar sua menina, e ele também zombou dela dizendo-lhe na cara que o cavaleiro saiu com ela por cortesia, a mesma coisa que costumava deixá-la cruzar o caminho para os ancestrais! pobre gemasanos e anos para retirar Idapara dizer a elaOlhe para tudo isso, algum dia será seuEntão veja que recompensa ele atribuiu a você!

De qualquer maneira, eu Franco Ele é claramente um homem morto de reputação como todos os seus antecessores, alguém que já perambulou no estúdio por meses sob o pretexto de aprofundar conhecimentos e sentir que deve ter tido tempo para se desenvolver, quando a verdade é quem passou o episódio inteiro plantando estacas poderosas que poderiam protegê-lo de qualquer intenção, por Galganunapara poder mudar para qualquer forma de contato físico.

jóiaHoje, então, ela parecia mais surpresa do que de costume, e parecia não perceber a aparente falsidade diante dela, mas não a esqueceu, jóia ele é jóiaEla conhece o jogo melhor do que qualquer um de nós, ela se faz de boba por não ir à guerra, ela finge acreditar no melhor interesse de Tino em direção a ela, se isso segurasse seu pequeno caderno de anotações.

Em primeiro plano trono clássicoo que dizer, ainda estou sem ideia disso Alice Parisiani Você continua fazendo cada movimento errado Frederico Nicotera: Resumindo, você teve uma discussão, ele te disse coisas que não foram muito legais, você mostrou um pouco de personalidade e reagiu, então o que você faz? Está na hora de algumas horas e você está organizando uma surpresa ao ar livre e limonandotelo também? Quero dizer, mas por quê? Mas mantenha este ponto por um momento, Santuário!

que então, entre colchetes abertos e fechados, fora com Alice Aparentemente foi scazzatissimo, ele parecia impaciente e ansioso para ir para casa como eu quando estou na fila Correios. Hoje aprendemos que antes de uma surpresa Barisciani Ele fez um trabalho externo com Carola Carbanelli de quem saiu bravo, tanto que sai com Alice também falando no plural quando diz “Você me deixa com raiva“.

Aqui, quer dizer, como eu digo, se está frio lá fora, se o beijo praticamente começa com você, se eu não falo naquele episódio do beijo porque ele passa o tempo todo discutindo com o outro, como é possível que Alice Não dê um passo para trás e segure o colapso das afirmações constantes que o tronista dá? Eu disse na hora e confirmo: ela tem o temperamento de uma gueixa, ela prefere Frederico Em qualquer coisa, e talvez se eles estiverem juntos, qualquer briga será resolvida graças a ela dar um passo atrás mesmo quando ela estiver certa. Será uma estratégia vencedora? Eu não posso saber porque eu não sei Nicotera E eu não sei o que ele procura em uma mulher, claro, porém, sua abordagem é a mais distante de mim, isso é tudo.

Do meu ponto de vista, é bastante claro que o interesse do tronista é tudo CarollaO que quer que ele faça em seu trono, é sempre no final Carolla Que termina: beijo com Alice e fica com raiva porque Carolla Não interage, faz com o exterior Lucrécia e fica com raiva porque Carolla Resumindo, não fique com ciúmes, a sensação é que os outros são apenas um acompanhamento que o tronista precisa para excitar e acentuar a personalidade da única pessoa que ele ama de verdade.

E para ser honesto, eu não sinto que posso condenar totalmente Frederico Quando ele diz que você não ouve CarollaPor que carbanelli Na verdade ele tem um certo caráter, não dá explicações em palavras, não faz gesto por gesto, você tem que se agarrar às migalhas que ele te dá, ainda hoje quando desobedecer Ele perguntou se ela estava pensando em um tronista em casa, e ela respondeu algo como “MSim, só porque estou muito ocupado também, se eu estudo eu não penso nisso‘, ou seja, entenda que essa coisa – quem ama porque homem e mulher Ao longo dos anos, fomos acostumados a ondas de pretendentes de capacho, que, quando você vê um um pouco diferente, te excitam – isso pode gerar inseguranças na outra pessoa?

para mim Frederico monta-o Carolla Não o faz entender claramente que está interessado e, na minha opinião, é ainda mais doloroso perceber o quanto ele está interessado. Resumindo, digamos que estou neste trono vendo o pretendente em uma posição de “força” em relação ao Tronista, e não me importo porque está mesmo em estudos homens e inferiores É uma exceção absoluta à regra.

Eles são fofos, vamos lá. Eles provavelmente durarão tanto quanto um gato no anel viário por uma infinidade de razões, mas continuam fofos e, após intensas sessões de IdaE a Ricardo E companhia, eles apenas me fazem o efeito de uma lufada de ar fresco.

Vídeo do episódio: aposta completa – Maria: “Você acha que Franco ama Gemma?” – Franco: “Estou curioso no momento porque não me sinto atraído por Gemma” – Maria: “Você beija Gemma?” – Maria: “Franco, você justifica meu futuro em espadas” – Federico e Alice: confronto feroz – Federico e Alice depois no exterior – Federico: “Carola não vai me entender!”