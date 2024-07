A despedida de Tori Spelling de sua amiga Shannen Doherty: “Continuarei uma rebelde por você.”

“Fodam-se” é o que Shan diria se eu contasse a ela que senti o estresse de ter que recapitular um relacionamento de 36 anos nas redes sociais e a dor que sinto por um incêndio cuja chama se apagou cedo demais. Assim começa a memória da atriz Tori Spelling em memória de sua colega e amiga Shannen Doherty, que conheceu durante as filmagens do filme Beverly Hills 90210, e que morreu após uma longa luta contra o câncer. “Eu tinha 15 anos quando Shan e eu nos conhecemos. Eu era a filha do presidente sem voz e ela era a estrela com grande voz. Ele me colocou sob sua proteção. Você me convenceu de que eu tinha voz e que era digno dela. Instantaneamente nos tornamos melhores amigos. Temos sido protegidos um do outro, verdadeiros confidentes, apoiadores na gestão de relacionamentos ruins, às vezes colegas de quarto, companheiros de viagem e muito mais. Ele sempre me defendeu. Ele sempre me apoiou. Ele sempre acreditou em mim quando eu não acreditava ou não conseguia acreditar em mim mesma. “Nós somos jovens.”

Os dois finalmente se reencontraram mais tarde, ao longo dos anos: “Permitimos que muitas influências externas e internas afetassem nossa amizade. Num mundo onde muitas vezes não conseguimos recuperar as amizades de infância que moldaram tantos de nós como adultos, esta oportunidade foi-nos apresentada. Sou grato por Shannen e eu termos voltado no tempo e nos tornado “amigos adultos”. Vamos lembrar por que nos amávamos em primeiro lugar. Vamos rir de novo como costumávamos fazer. Ninguém nunca me fez rir assim. Uma risada sincera.” E por fim: “Ela era uma rebelde numa época em que a maioria das mulheres não se sentia confortável em ser forte. Ele nunca tentou, ele era apenas isso. Ele deu força à sensualidade, à força, às maldições, à compaixão. , toda temperada com humor perverso E ela tinha senso de humor. O sarcasmo é um dos meus favoritos e ninguém fez uma torta como a Shan Shan… Vou levar a tocha adiante e sempre amarei você de todo o coração! .

