Grândola recebe Vieira de Agosto

Além de apostar num programa de animação que inclui concertos de “grandes nomes da música nacional” e espetáculos itinerantes, a Grande Feira do Litoral Alentejano volta a promover as tradições rurais, a gastronomia e o artesanato regional.

A exposição decorrerá no Parque de Feiras e Exposições de Grândola que, segundo Agência Lusa de NotíciasSerão cerca de 500 expositores mostrando o que há na área. Além da feira rural, haverá também um programa de animação musical e de promoção do que se produz no litoral alentejano.

A música contará com a participação de grandes artistas portugueses como Maninho, Cuca Roseta, Expensive Soul e o Concerto M80 – Digressão 15 Anos que abre o palco da Feira de Agosto.

Atividades equestres também serão realizadas na arena, incluindo o 24º Festival Equestre, no dia 27 de agosto, às 15h. Além disso, no que diz respeito aos animais, será organizada na Praça Rural uma exposição de gado, ovinos e caprinos, com a participação de representantes de marcas do sector.

A gastronomia regional também contará com o espaço de Tasquinhas distribuídas pelo espaço.

À semelhança dos anos anteriores, no espaço Nave Central o destaque vai para o espaço vínico “A Gosto”, promovido pela Associação dos Produtores de Vinho da Costa Alentejana.

O evento, que tem entrada gratuita, também aposta na sustentabilidade, utilizando 50 mil copos reutilizáveis, que são distribuídos gratuitamente aos visitantes. A Feira de Agosto servirá de teste para que esta medida possa ser aplicada noutros eventos do concelho, reduzindo o consumo de plástico neste tipo de eventos.

Será implementada uma área especial para crianças, além de linhas Wi-Fi e caixas eletrônicos. A sinalização e os comboios turísticos para a feira também são novas apostas para a feira de agosto de 2022.