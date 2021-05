Covid-19, a primeira Itália na Europa a fechar e outra a abrir

Enquanto Mario Draghi tenta tirar o país das águas rasas de uma trágica epidemia, a Itália parece ter a vantagem nada invejável de ser o primeiro país europeu a entrar em estado de emergência e, infelizmente, o último a sair. Sem falar no número de vítimas, que talvez seja o mais alto de toda a Europa.

Dos 27 países da União Europeia atualmente, apenas sete mantêm o alarme. Eles fazem parte do grupo Itália, Bulgária, Finlândia, França, Hungria, Luxemburgo e Eslováquia. Todos os outros países retiraram as medidas de contenção.

Apenas a Itália planeja prorrogá-lo até pelo menos 31 de julho.

Isto foi revelado através do trabalho realizado pelo Parlamento Europeu em nome do seu Comité das Liberdades Civis.

A comissão monitorou constantemente a evolução das regras que levaram à supressão sem precedentes das liberdades fundamentais.

Mas as medidas restritivas continuam em maior ou menor grau, e a Comissão de Liberdades Civis, Justiça e Interior mantém uma vigilância permanente contra o risco de que alguns governos aproveitem a pandemia para restringir desnecessariamente algumas liberdades. A tentação é evidente nos países onde a crise coincide com agitação política ou protestos por vários motivos.

O relatório do Parlamento Europeu referia-se, por exemplo, ao caso da Bulgária, onde o governo tentou alterar o código penal para incluir multas e penas de prisão por divulgação de informação falsa, mas o presidente rejeitou a proposta.

Na Alemanha, os protestos contra as restrições se repetiram durante a pandemia, com muitos confrontos com as autoridades policiais, e o governo federal de Angela Merkel escolheu uma lei que concede a ela poderes extraordinários para impor toques de recolher aos veículos terrestres.

Na Hungria, de acordo com a Amnistia Internacional, o governo de Viktor Orban usou medidas sanitárias para restringir a liberdade de expressão e o direito de reunião.

Mas, neste ano dramático, também houve alguns exemplos virtuosos de solidariedade. Um deles é Portugal, que, até pelo menos 30 de junho, reconhecia a todos os requerentes de asilo os mesmos direitos dos portugueses para facilitar o acesso aos serviços de saúde e sociais.

A França sairá da emergência de saúde em 2 de junho. Mas as coisas vão voltar ao normal gradualmente. Entre essa data e 31 de outubro, haverá um período de transição em que o primeiro-ministro poderá voltar a impor, em caso de retomada da epidemia, medidas que limitem a circulação de pessoas. O primeiro-ministro não poderá mais estabelecer um toque de recolher nacional, mas apenas em nível local. Em suma, uma saída gradual, que se faz com muito cuidado.

Em vez disso, a Itália estendeu o estado de emergência até 31 de julho. A decisão foi de realizar a campanha de vacinação e seguir as orientações do Serviço de Combate ao Terrorismo. Mas os confrontos políticos e sobretudo o descontentamento nas praças são diários porque os italianos já não toleram fechamentos que muitas vezes são considerados contraditórios

A Alemanha nunca implementou um estado de emergência durante a pandemia. O governo de Angela Merkel concordou com medidas restritivas com 16 embarcações de desembarque. Lander que, no entanto, nos últimos meses não seguiu uma ordem específica e, em alguns casos, não respeitou os ditames federais. O governo foi forçado a mudar uma lei para impor medidas comuns em todo o país, obrigando os rebeldes a tomar medidas como toques de recolher.

Nunca houve uma emergência real no Reino Unido. O parlamento aprovou uma lei para dar ao governo poderes extraordinários que nunca foram usados ​​cruelmente.

A Bélgica lutou contra a pandemia com restrições muito estritas, apesar do estado de emergência não estar incluído na constituição. O governo belga com poderes excepcionais decidiu encerrar todo o setor hoteleiro a partir de outubro de 2021 (até a inauguração parcial em 8 de maio); Todos os locais de entretenimento, cinemas, teatros e academias estarão fechados até 8 de junho; Feche todos os cabeleireiros e centros de beleza até fevereiro. Por decreto, o toque de recolher foi imposto a partir da meia-noite e terminou na última sexta-feira.

A disciplina social foi mantida ao longo desses meses, mas aumentaram os protestos contra a suspensão dos direitos básicos por decreto. O caso chegou a um beco sem saída, mas chegou

E indicou que é improvável que a opinião pública permita a imposição de medidas drásticas por decreto no caso de surgirem novas vagas de feridos após o verão. O Parlamento belga está a elaborar uma lei que permitirá combater o vírus com medidas excepcionais mas sujeitas a fiscalização legislativa.